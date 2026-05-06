U Blažuju više od 500 migranata: Hurtić tvrdi da zatvaranje nije opcija, prioritet bolji uslovi (FOTO)

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Ministar za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara Sevlid Hurtić izjavio je da nije opcija zatvaranje privremenog prihvatnog centra za migrante u sarajevskom naselju Blažuj, koji je ključni dio odgovora na migrantsku krizu.

Hurtić posjetio migrante u Blažuju Izvor: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice

Hurtić je nakon obilaska ovog centra i razgovora sa predstavnicima nadležnih institucija i humanitarnih organizacija istakao da je prioritet obezbjeđivanje humanih uslova za sve korisnike, saopšteno je iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice.

Učesnici sastanka saglasili su se da će biti nastavljen zajednički rad na unapređenju uslova u centru i efikasnijem upravljanju sistemom prihvata migranata u BiH.

U centru u Blažuju trenutno boravi više od 500 migranata, najviše iz Sudana, a usluge smještaja, ishrane i higijene odvijaju se kontinuirano.

Kao operativni izazovi navedeni su sanacija smještajnih jedinica, dezinfekcija madraca, kao i bolje prilagođavanje pojedinih prehrambenih artikala korisnicima. 

(Srna)

