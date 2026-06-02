Ništa od budžeta za 2026: Prijedlog "pao" u Predsjedništvu BiH

Predsjedništvo BiH na današnjoj sjednici nije dalo zeleno svjetlo za Nacrt budžeta institucija BiH za 2026. godinu.

"Prijedlog budžeta institucija BiH za 2026. godinu nije usvojen na sjednici Predsjedništva BiH", rekao je za RTRS ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić.

Za usvajanje budžeta glasala je član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, dok je Željko Komšić bio protiv, a Denis Bećirović suzdržan, zbog čega prijedlog nije usvojen.

Podsjećamo, Savjet ministara Bosne i Hercegovine 21. maja usvojio je Nacrt budžeta institucija BiH za 2026. godinu u iznosu od 1,58 milijardi konvertibilnih maraka i uputio ga u dalju proceduru.

