Sindikat zaposlenih u institucijama BiH: Prvo zakon pa budžet, nećemo dozvoliti da nas opet prevare

Sindikati zaposlenih u zajedničkim institucijama žele da hitno bude usaglašen tekst zakona o izmjeni i dopuni Zakona o platama i naknadama u ovim institucijama, kojim se otklanja trenutno loš položaj zaposlenih

Izvor: Srna/Goran Janjić

Izjavio je to predsjednik Samostalnog sindikata službenika i zaposlenih u institucijama BiH Radenko Mirković.

Mirković je podsjetio da su ove izmjene u različitim tekstovima usvojene u Predstavničkom i Domu naroda, te da ovi sindikati žele da tekst zakona bude usaglašen prije donošenja budžeta za ovu godinu, kako bi radnicima uvećane plate mogle biti isplaćene retroaktivno.

"Budžet nam je svima potreban, ali nama kao sindikatima je u ovom trenutku važniji zakon nego budžet da ne bismo bili prevareni kao i svake godine. Ako usvoje budžet prije zakona, nema retroaktivne isplate naših plata", izjavio je novinarima Mirković.

On je naveo da će Predstavnički dom 29. aprila imenovati komisiju za usaglašavanje teksta zakona, dok je Dom naroda svoju komisiju već imenovao.

"I taj usaglašen tekst opet moraju da potvrde i Predstavnički i Dom naroda", dodao je Mirković.

On je naveo da je Ministarstvo finansija i trezora u Savjetu ministara planiralo sredstva za povećanje plata, toplog obroka i regresa zaposlenim radnicima u zajedničkim institucijama.

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je u martu izmjene Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH kojima se propisuje da se u slučaju neusvajanja budžeta institucija BiH zaposlenima retroaktivno vrše isplate razlike u plati, dok je Predstavnički dom isti zakon, ali u drugačijem tekstu, usvojio lani.

Izmjenama je predviđeno da se osnovica za obračun plate primjenjuje od 1. januara tekuće godine za tu godinu, te da će nadležne institucije obezbijediti retroaktivnu isplatu razlike u plati, u roku koji ne može da bude duži od 30 dana od dana usvajanja budžeta, ukoliko budžet za narednu fiskalnu godinu ne bude usvojen do 31. decembra tekuće godine.