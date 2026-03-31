U simboličnih 12:05 sati: Državni policajaci i službenici danas pred zgradom institucija BiH

Ispred zgrade institucija BiH u Sarajevu danas će biti održani masovni protesti Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika BiH, Sindikata Uprave za indirektno oporezivanje BIH i Saveza sindikata policijskih organa u BiH (SIPA-e, DKPT-a i GP BIH).

Protesti će početi u simboličnih 12:05 sati.

"Pozivamo ne samo naše članstvo, već sve zaposlene u institucijama BiH da iskažu akumulirano nezadovoljstvo koje traje već duži period. Budžet BiH za 2026. nije usvojen, a ne vidimo ni kada bi to moglo biti, jer svi rokovi propisani zakonom o finansiranju institucija BiH su probijeni. Zbog toga što nije usvojen budžet, mi trpimo, a zaposlenih u institucijama BiH nije malo, radi se o 23.000 osoba. Trpimo zato što neko neće da sjedne da se dogovori ili prosto ne želi da uradi ono što je njegov posao" kazao je za “Avaz” predsjednik Sindikata Granične policije BIH, Dragan Matović.

S budžetom su na čekanju i plate zaposlenih, koje se u ovoj godini trebaju obračunavati po osnovici od 691 KM, umjesto ranijih 631,5 KM.

Prošle godine, osnovica je povećana sa 600 na 631,5 KM, ali je primijenjena samo za period nakon usvajanja budžeta u novembru.

Nedavno su usvojene izmjene zakona o plaćama u institucijama BiH, koje trebaju osigurati retroaktivnu isplatu od početka godine, ali će njegova primjena čekati usaglašavanje, jer je u dva doma PS BIH zakon usvojen u različitim tekstovima.

Zbog ogromnog nezadovoljstva, predstavnici sindikata očekuju da današnji protesti budu masovni.

