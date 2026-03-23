Dom naroda usvojio zakon: Zaposlenima u institucijama BiH veća plata i retroaktivna isplata

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je danas izmjene i dopune Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH u drugom čitanju.

Izvor: Srna/Aleksandar Antonić

Ovim izmjenama zakona se otklanja trenutno loš položaj zaposlenih u zajedničkim institucijama koji su oštećeni nedonošenjem budžeta u ustavnim i zakonskim rokovima.

Dom naroda je ovaj zakon i u drugom čitanju usvojio jednoglasno.

Izmjenama je predviđeno da se osnovica za obračun plate primjenjuje od 1. januara tekuće godine za tu godinu, te će nadležne institucije obezbijediti retroaktivnu isplatu razlike u plati u roku koji ne može biti duži od 30 dana od dana usvajanja budžeta, ukoliko budžet za narednu fiskalnu godinu ne bude usvojen do 31. decembra tekuće.

Usvojen je i amandman kojim su od povećanja plata izuzeti izabrani funkcioneri, odnosno predsjedavajući i zamjenici predsjedavajućih Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH i njihovi savjetnici, predsjedavajući radnih komisija oba doma i predsjedavajući klubova u Predstavničkom domu i Domu naroda, te poslanici i delegati u Parlamentarnoj skupštini.

Izuzeti su i članovi Predsjedništva BiH, predsjedavajući i zamjenik predsjedavajućeg Savjeta ministara, ministri i zamjenici ministara, šef kabineta predsjedavajućeg Savjeta ministara, šef kabineta članova Predsjedništva, šef kabineta ministra, savjetnik predsjedavajućeg Savjeta ministara, savjetnik člana Predsjedništva, šef kabineta zamjenika ministra, savjetnik ministra i savjetnik zamjenika ministra.

Ovaj zakon sada ide na usaglašavanje jer usvojen u različitim tekstovima u Predstavničkom i Domu naroda. U komisiju Doma naroda za usaglašavanje teksta zakona imenovani su Nenad Vuković, Zdenko Ćosić i Dženan Đonlagić.

Dom naroda dao je i saglasnost za ratifikovanje devet međunarodnih sporazuma čiji je potpisnik BiH.

I ovu sjednicu obilježila je rasprava o dodavanju tačaka na predloženi dnevni red zbog toga što su na početku sjednice predsjedavajuća Kluba delegata hrvatskog naroda Marina Pendeš, delegat Kluba srpskog naroda Želimir Nešković i delegat Kluba bošnjačkog naroda Džemal Smajić na dnevni red predložili nove tačke, od kojih su na insistiranje ostalih delegata na kraju odustali.

(Srna)