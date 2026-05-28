Desničari na udaru Brisela: EU pokrenula postupak protiv stranke povezane sa AfD-om

Autor Vesna Kerkez
Evropska unija pokrenula je postupak protiv krajnje desne stranke ESN, povezane sa njemačkim AfD-om, zbog navodnog kršenja ljudskih prava i evropskih vrijednosti.

EU pokrenula postupak protiv stranke povezane sa AfD-om Izvor: Tanjug/AP Photo/Jacquelyn Martin

Krajnje desna evropska politička stranka Evropa suverenih naroda (ESN), u kojoj je glavna članica njemačka Alternativa za Njemačku (AfD), mogla bi ostati bez statusa evropske političke stranke i izgubiti finansiranje iz budžeta Evropske unije zbog navodnog kršenja temeljnih vrijednosti EU.

Postupak je pokrenulo Nadzorno tijelo za evropske političke stranke i zaklade, koje tvrdi da posjeduje dokaze da ESN nije usklađen sa osnovnim principima Evropske unije, prenosi Politiko.

Direktor tog tijela Paskal Šonar dostavio je Savjetu EU dokument od oko 300 stranica u kojem se navode primjeri i dokazi za moguće kršenje evropskih vrijednosti.

Prema pravilima Evropske unije, evropske političke stranke moraju poštovati ljudsko dostojanstvo, slobodu, demokratiju, jednakost, vladavinu prava i ljudska prava, uključujući prava manjina, kako je definisano članom 2 Ugovora o Evropskoj uniji.

U dokumentaciji se navodi da pojedini članovi ESN-a javno zastupaju antiimigrantske, antisemitske i anti-LGBT stavove, uključujući pozive na takozvanu "remigraciju", kao i objave u kojima se homoseksualnost povezuje sa pedofilijom.

Kao jedan od primjera navedena je objava poljskog političara Tomaša Mihala Grabarčika iz stranke Konfederacija / Nova nada, koji je napisao: "Izrael nije samo kriminalna država. Izraelci su nacija kriminalaca".

U izvještaju se pominje i bugarska krajnje desna stranka Preporod, za koju se tvrdi da otvoreno sarađuje sa Putinovom partijom Jedinstvena Rusija.

Posebno je izdvojen i njemački AfD, za čiji program se navodi da je "suprotan ljudskom dostojanstvu i slobodi vjeroispovijesti".

Prije donošenja konačne odluke, njemački parlament treba dostaviti svoje mišljenje i preporuke Nadzornom tijelu.

Stranka ESN osnovana je nakon izbora za Evropski parlament 2024. godine, a okuplja više krajnje desnih partija iz Evrope, uključujući njemački AfD, bugarski Preporod, francusku Rekonkvistu, poljsku Konfederaciju, češki SPD, mađarski Pokret Naša domovina, holandski Forum za demokratiju i slovački Pokret Republike.

Prema planovima Evropskog parlamenta, ESN bi tokom 2026. godine trebalo da dobije više od dva miliona evra subvencija iz evropskog budžeta.

