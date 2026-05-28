Zločin koji je uznemirio javnost: Tužilaštvo traži produženje pritvora za Tarika Prusca

Tužilaštvo Kantona Sarajevo predložilo je Kantonalnom sudu u Sarajevu produženje pritvora za još dva mjeseca Tariku Pruscu osumnjičenom za ubistvo žene na Dobrinji.

Izvor: Shutterstock

Produženje pritvora predloženo je zbog opasnosti da bi osumnjičeni mogao ponoviti krvično djelo, te da bi njegovim boravkom na slobodi moglo doći do uznemirenja javnosti, saopšteno je iz kantonalnog Tužilaštva.

Iz ovog tužilaštva ranije je saopšteno da je Prusac osumnjičen da je u večernjim časovima u petak, 1. maja, došao pred stan četrdesetjednogodišnjakinje, nasrnuo na nju, prijetio joj pištoljem, počeo da je udara, potom je vezao ljepljivom trakom, nakon čega je stan napustio sa njihovim djetetom.

Žena je, kako bi spasila dijete, istrčala za njima u haustor zgrade, nakon čega joj je Prusac ispalio hitac u stomak i na mjestu je usmrtio.

On je potom pobjegao automobilom koji je ostavio na šetalištu Dariva, a onda se uputio prema ugostiteljskom objektu na Baščaršiji gdje je uhapšen.

Osumnjičeni je imao zabranu prilaska žrtvi.