logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tariku Pruscu određen jednomjesečni pritvor

Tariku Pruscu određen jednomjesečni pritvor

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Kantonalni sud u Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor Tariku Pruscu, osumnjičenom za ubistvo četrdesetjednogodišnje žene na Dobrinji.

pritvor Izvor: Shutterstock

Pritvor je Pruscu određen zbog opasnosti da bi mogao ponoviti krivično djelo, te da bi boravkom na slobodi moglo doći do uznemirenja javnosti, saopšteno je iz kantonalnog suda.

Njemu je na teret stavljeno krivično djelo teško ubistvo.

Iz kantonalnog Tužilaštva ranije je saopšteno da je Prusac osumnjičen da je u večernjim časovima u petak, 1. maja, došao pred stan četrdesetjednogodišnjakinje, nasrnuo na nju, prijetio joj pištoljem, počeo da je udara, potom je vezao ljepljivom trakom, nakon čega je stan napustio sa njihovim djetetom.

Žena je, kako bi spasila dijete, istrčala za njima u haustor zgrade, nakon čega joj je Prusac ispalio hitac u stomak i na mjestu je usmrtio.

On je potom pobjegao automobilom koji je ostavio na šetalištu Dariva, a onda se uputio prema ugostiteljskom objektu na Baščaršiji gdje je uhapšen.

Osumnjičeni je imao zabranu prilaska žrtvi. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

ubistvo Sarajevo femicid

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ