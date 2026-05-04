Ubistvo u Sarajevu ponovo otvorilo pitanja zaštite žena: UN upozorava na sistemske propuste

Nakon ubistva u Sarajevu, UN u BiH upozorava na nužnost pune primjene zakona i efikasnije zaštite žena od nasilja. Istaknuta potreba za ranom intervencijom i odgovornošću počinilaca.

Izvor: Dutchmen Photography/Shutterstock

Slučaj ubistva Elme Godinjak Prusac ponovo je ukazao na ozbiljne nedostatke u zaštiti žena od nasilja u Bosni i Hercegovini, saopšteno je iz Ujedinjenih nacija u BiH.

Iz ove organizacije naglašavaju da je neophodna puna i dosljedna primjena postojećih zakona i politika usmjerenih na prevenciju i odgovor na nasilje nad ženama, uključujući i osiguravanje adekvatne zaštite za osobe koje su izložene riziku.

"To uključuje i nedavne izmjene i dopune Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja nad ženama u Federaciji BiH, kao i djelotvornu primjenu relevantnih odredaba Krivičnog zakona BiH radi osiguranja pravovremenog procesuiranja i odgovornosti počinilaca", naveli su iz UN u BiH.

U saopštenju se ističe da prevencija nasilja mora prevazilaziti institucionalni odgovor i obuhvatiti ranu intervenciju, procjenu rizika, kao i dostupne i kvalitetne usluge podrške za žrtve.

"Izražavamo solidarnost sa svima koji su pogođeni ovim tragičnim događajem. Naglašavamo važnost brze, temeljne i nepristrasne istrage, kao i pune odgovornosti u skladu sa zakonom", poručili su iz UN.

Dodaje se da ovaj slučaj predstavlja podsjetnik da nasilje nad ženama i dalje ostaje ozbiljno i trajno kršenje ljudskih prava u BiH.

Ujedinjene nacije upozoravaju da femicidi nisu izolovani incidenti, već najekstremniji oblik kontinuiranog i često eskalirajućeg rodno zasnovanog nasilja, koje ostavlja teške posljedice na porodice, zajednice i djecu.

Posebno se naglašava da se rizici od teškog nasilja često povećavaju tokom perioda razdvajanja i razvoda, naročito kada su prisutni uhođenje, uznemiravanje, psihološko nasilje i kontrolišuće ponašanje.

"Ove rizike dodatno produbljuju štetne društvene norme, koje se mogu ispoljiti i u javnom prostoru. Rješavanje ovih osnovnih uzroka ključno je za sprečavanje nasilja prije nego što dovede do nepovratnih posljedica", navodi se u saopštenju.

U međuvremenu, Tužilaštvo Kantona Sarajevo predložilo je jednomjesečni pritvor Tariku Pruscu, osumnjičenom za teško ubistvo četrdesetjednogodišnje žene na Dobrinji 1. maja.

Pritvor je predložen zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela, kao i mogućnosti uznemirenja javnosti ukoliko bi osumnjičeni ostao na slobodi.