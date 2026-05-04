Uhapšen Prijedorčanin: Iz vjerskog objekta u Banjaluci ukrao 6.300 evra

Banjalučka policija uhapsila je M.R. iz Prijedora zbog sumnje da je iz vjerskog objekta u Banjaluci ukrao 6.300 evra, saopšteno je danas iz Policijske uprave Banjaluka.

Srna nezvanično saznaje da je u pitanju Mario Rajković koji je i ranije hapšen.

Kriminalistička obrada izvršena je u subotu, 2. maja, a o slučaju je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Krađa je iz vjerskog objekta izvršena je 27. aprila.

Na području Policijske uprave Banjaluka juče su evidentirana krivično djelo, narušavanje javnog reda i mira, 15 saobraćajnih nezgoda i četiri požara.

(Srna)