Hapšenje u NIS-u: Radnici iz cisterne krali gorivo namijenjeno za snabdijevanje aviona

0

Pripadnici MUP-a uhapsili su sedmoro zaposlenih u kompaniji NIS zbog sumnje da su krali naftu i pretakali u privatno vozilo.

Uhapšeni radnici NIS zbog krađe nafte Izvor: Shutterstock/lunopark/MONDO/Stefan Stojanović

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije i Odjeljenja za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Sektorom korporativne zaštite NIS-a, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su sedmoro zaposlenih u toj kompaniji zbog sumnje da su počinili proneveru u obavljanju privredne djelatnosti, naveo je MUP u saopšenju.

Gorivo iz cisterne završilo u privatnom vozilu

Kako se navodi, uhapšeni J. I. (1991), V. M. (1986), K. L. (1994), P. M. (1990), S. D. (2001), R. S. (1979) i I. Đ. (1988) sumnjiče se da su na parking prostoru u blizini Aerodroma "Nikola Tesla" iz cisterne NIS-a, namijenjene za redovno snabdijevanje aviona, prisvajali naftne derivate.

Gorivo su pretakali u privatno kombi vozilo.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. 

NIS hapšenje nafta krađa

