OFAC produžio licencu NIS-u do 20. marta

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
OFAC je produžio licencu NIS-u do 20. marta, omogućavajući nastavak operacija i pregovora o izlasku ruskog vlasništva.

OFAK je produžio licencu NIS-u do 20. marta Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/BrianPIrwin/Shutterstock

Kancelarija za kontrolu strane imovine SAD (OFAC) odlučila je da produži licencu za rad Naftnoj industriji Srbije do 20. marta. Operativna licenca za rad NIS-a isticala je u ponoć, odnosno zbog vremenske razlike sutra u 6 ujutru.

Prošle sedmice kompanija je od američke administracije zatražila novo produženje dozvole za rad, a u januaru je predat i preliminarni kupoprodajni ugovor "Gaspomnjefta" i MOL-a i čeka se odgovor OFAC-a. NIS ima licencu za pregovore o izlasku ruskog vlasništva iz kompanije do 24. marta.

Rafinerija Pančevo radi i bilo je važno da licenca bude produžena, kako Janaf ponovo ne bi obustavio transport sirove nafte jadranskim naftovodom.

 (RTS/MONDO)

OFAC NIS Srbija Rusija

