NIS podnio novi zahtjev Vašingtonu: Ovi papiri su ključni za srpsku ekonomiju, čeka se odluka o novoj licenci

Naftna industrija Srbije zatražila je od američkog Ministarstva finansija produženje posebne licence za rad i posle 20. februara, ističući da bi taj potez omogućio kontinuitet poslovanja i završetak pregovora o promjeni vlasničke strukture.

U zahtjevu, NIS ističe značaj redovnog rada kompanije za ekonomiju Republike Srbije, kao i tekuće pregovore o promjeni vlasničke strukture, navodeći da bi produženje operativne licence obezbjedilo i neophodan vremenski okvir zainteresovanim stranama da finalizuju ove razgovore.

Kompanija NIS podnijela je 12. februara Ministarstvu finansija SAD novi zahtjev za izdavanje posebne licence nje posebne licence kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i posle 20. februara, kada ističe rok predviđen prethodnom licencom.

Kancelarija za kontrolu stranih sredstava (Office of Foreign Assets Control – OFAC) Ministarstva finansija SAD izdala je ranije licencu akcionarima i zainteresovanim stranama za pregovore o promjenama u vlasničkoj strukturi NIS-a sa važenjem do 24. marta 2026. godine.

Kompanija NIS zahvaljuje svim domaćim i inostranim institucijama koje podržavaju napore da se kompaniji omogući nesmetano poslovanje.

