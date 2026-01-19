MOL kupuje većinski udio u NIS-u: Mađarska kompanija preuzima kontrolu nad Rafinerijom Pančevo

MOL Grupa potpisala je obavezujući okvirni sporazum sa Gazprom Neftom o kupovini 56,15 odsto udjela u Naftnoj industriji Srbije, čime bi mađarska energetska kompanija preuzela upravljačka prava nad jedinom rafinerijom u Srbiji.

Izvor: Shutterstock/Robson90/MONDO/Stefan Stojanović

MOL Grupa je potpisala glavne odredbe obavezujućeg okvirnog sporazum (Heads of Agreement) sa kompanijom Gazprom Neft o kupovini udela od 56,15% u srpskoj kompaniji Naftna industrija Srbije (NIS), saopštila je ta kompanija.

Po okončanju transakcije, MOL će preuzeti značajne akcionarske odgovornosti i prava upravljanja u kompaniji koja upravlja jedinom rafinerijom u Srbiji, čime će dodatno ojačati svoje prisustvo na energetskom tržištu Centralne i Jugoistočne Evrope. Pored rafinerije nafte u Pančevu, NIS posjeduje i maloprodajnu mrežu, kao i portfolio u oblasti istraživanja i proizvodnje.

Transakcija, koja će biti realizovana nakon ispunjenja uslova predviđenih okvirnim sporazumom, uključujući pribavljanje neophodnih regulatornih odobrenja, može obezbijediti dugoročno i stabilno poslovanje Rafinerije Pančevo i povezanih poslovnih cjelina, kao i neprekidno snabdevanje regionalnih energetskih tržišta.

"Kao pouzdan regionalni snabdjevač energijom, želimo da doprinesemo razvoju Centralne i Jugoistočne Evrope. Sa našim partnerima u Srbiji već dugi niz godina imamo odličnu profesionalnu saradnju. MOL je posvećen zajedničkom radu sa Vladom Republike Srbije na daljem jačanju sigurnosti snabdijevanja u Srbiji i regionu. Energetski suverenitet zemalja bez izlaza na more zahtijeva saradnju snažnih lokalnih rafinerija koje posluju predvidivo i uspješno, kao i uključivanje jakih partnera. Stoga je MOL Grupa u pregovorima sa kompanijom ADNOC, nacionalnom naftnom kompanijom Ujedinjenih Arapskih Emirata, o njenom ulasku u vlasničku strukturu NIS-a kao manjinskog akcionara, uz zadržavanje većinskog vlasništva i upravljačkih prava MOL-a. Spremni smo za ovaj zadatak i nastavićemo razgovore sa našim partnerima", izjavio je Žolt Hernadi, predsjednik i generalni direktor MOL Grupe.

Za zaključenje transakcije, između ostalog, neophodna je saglasnost OFAC-a (Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija Sjedinjenih Američkih Država), kao i drugih državnih i regulatornih organa u Srbiji. Okvirni sporazum definiše ključne uslove ugovora o kupoprodaji, uključujući vremenski okvir za sprovođenje dubinske analize poslovanja NIS-a i podnošenje zahtjeva za regulatorna odobrenja. Strane planiraju da ugovor o kupoprodaji potpišu do 31. marta 2026. godine.

Rafinerija Pančevo ima istoriju dugu više od pola vijeka. Postrojenje je počelo sa radom 1968. godine i od tada ima ključnu ulogu u snabdijevanju Srbije energentima. Tokom posljednjih petnaestak godina, rafinerija je prošla kroz sveobuhvatnu modernizaciju u nekoliko faza. Sa kapacitetom prerade od gotovo 4,8 miliona tona godišnje, ona pre svega proizvodi dizel i benzin kvaliteta Euro 5 u skladu sa standardima Evropske unije, tečni naftni gas, petrohemijske proizvode, lož-ulje, bitumen i druge naftne derivate.

Pored tehnološkog nivoa rafinerije i njenog proizvodnog asortimana, veleprodajna, logistička i maloprodajna mreža NIS-a takođe se uklapaju u regionalni portfolio MOL Grupe. Kompanija upravlja sa gotovo 400 servisnih stanica u Srbiji, Rumuniji i Bosni i Hercegovini, čime ova transakcija može dodatno osnažiti MOL strategiju orijentisanu ka potrošačima.

NIS posjeduje i značajan portfolio u oblasti istraživanja i proizvodnje. Kompanija raspolaže sa približno 173 miliona barela ekvivalenta nafte 2P rezervi, uz dnevnu proizvodnju sirove nafte i gasa u Srbiji koja premašuje 20 hiljada barela ekvivalenta nafte dnevno. Takođe posjeduje licence za istraživanje u Rumuniji i Bosni i Hercegovini.