Prve količine nafte iz Janafa stižu u pančevačku rafineriju: Poslije 100 dana zastoja NIS ponovo radi

Poslije gotovo tri mjeseca prekida, prve količine nafte iz Janafa stižu u Rafineriju Pančevo, dok Srbija istovremeno vodi intenzivne pregovore o povećanju svog udjela u NIS-u i mogućoj kupovini ruskog dijela kompanije.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U pančevačku rafineriju tokom jutra stižu prve količine nafte iz Janafa. U međuvremenu Srbija pregovara o mogućnosti povećanja svog udjela u NIS-u - potvrdila je ministarka Dubravka Đedović Handanović. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa rukovodstvom MOL-a o mogućnosti kupovine NIS-a.

Janaf je prekinuo dotok nafte u pačevačku rafineriju 9. oktobra kada je počela puna primjena amerikih sankcija. Kao i NIS dobili su licencu za nastavak rada do 23. januara. A NIS je ugovorio i platio prve količine.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović rekla je juče da poslije skoro 100 dana stiže prva nafta Jadranskim naftovodom, to je nekih 85.000 tona koje će se isporučivati u toku ove nedjelje.

"Rafinerija u Pančevu kreće u rad oko 16. januara, u svakom slučaju pre kraja nedjelje. Očekujemo da prvi dizel izađe iz proizvodnje i bude na tržištu oko 26. do 27. januara. Kao što smo i rekli veliki težak period iza nas, gde smo uspjeli, bez obzira na sve poteškoće da snabdemo tržište. Mi očekujemo da posle ovih 85.000 tona dodatnih 35.000 do 45.000 tona nafte stigne u toku sljedeće nedjelje i to će sve obezbijediti pored domaće sirove nafte, koje trenutno ima oko 120.000 tona, da rafinerija u jednom dužem vremenskom periodu i poslije 23. januara može da nastavi da radi", navela je ministarka.

Pregovori sa MOL-om o kupovini ruskog udjela su u toku. Predsjednik Vučić razgovarao je sa rukovodstvom mađarske kompanije MOL o svim aspektima saradnje, hitnosti rješavanja problema sa američkom Kancelarijom za kontrolu strane imovine kao i o značaju potpisivanja Međunarodnog ugovora između Srbije i Mađarske.

"Naš cilj je da operativna licenca bude produžena i u tom smislu američki OFAK je imao određene zahtjeve a to je da vidi glavne osnove ugovora i u tom kontekstu mi očekujemo da dođe do okončanja pregovora, odnosno tih bar prvih između MOL-a i Gasprom njefta i da se onda obrate Američkoj kancelariji za kontrolu strane imovine i za produženje licence dok se finalni pregovori ne završe i eventualno tranzakcija ne potpiše", istakla je Đedović Handanović.

NIS sa hrvatskim Janafom ima trogodišnji ugovor o transportu 10 miliona tona sirove nafte koji ističe u decembru 2026. godine.

(RTS/Mondo)