"Za dva, tri dana vjerujem da ćete znati ko će otkupiti": Oglasio se Vučić o kupcu ruskog udjela u NIS-u

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će se za dva do tri dana znati ko će preuzeti ruski udio u NIS-u, dodajući da su u igri i Mađari i partneri iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Vučić o prodaji NIS Izvor: PrvaTV/Printscreen, Vladimir Tereshkov/Shutterstock

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da veruje da će se za dva, tri dana definitivno znati ko će biti kupac ruskog udjela u Naftnoj industriji Srbije.

Vučić je u Abu Dabiju, na komentar novinara da je juče razgovarao sa predstavnicima MOL-a u Beogradu i pitanje ko je bliži preuzimanju ruskog udjela u NIS-u - da li Mađari ili razgovara u Abu Dabiju o tome i sa šeikom Muhamedom Bin Zajedom, odgovorio: "Ili možda i jedni i drugi, vidjećemo".

Na pitanje da precizira ko, Vučić je kratko rekao da bi to možda mogli da budu i jedni i drugi.

"Ti koje ste pomenuli. Ili možda i jedni i drugi, šest riječi. Za dva, tri dana vjerujem da ćete znati", rekao je predsjednik Vučić, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga. 

(Telegraf/MONDO)

Tagovi

Aleksandar Vučić NIS Rusija

