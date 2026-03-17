Gotovina odlazi u istoriju: Njemačka potpuno mijenja način plaćanja

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Gotovina za ovu zemlju gubi na značaju, pokazuju najnovija istraživanja.

Njemačka mijenja način plaćanja Izvor: Viktoriia Hnatiuk/Shutterstock

Iako se Nijemci tradicionalno smatraju ljubiteljima gotovine, istraživanje kompanije Verivox pokazuje da sve više njih koristi kartice ili mobilne telefone za plaćanje. Samo oko trećine građana i dalje plaća isključivo gotovinom. U inostranstvu, korišćenje kartica je još češće - oko 70 odsto Nijemaca više ne plaća gotovinom.

Međutim, plaćanje karticama može imati skrivene troškove. Trgovci koji koriste čitače kartica ponekad naplaćuju dodatne naknade kupcima, iako je to zabranjeno zakonom. Kupci bi stoga trebalo da budu oprezni prilikom plaćanja karticom.

Izvor: ViDI Studio/Shutterstock

Prema članu 270a Njemačkog građanskog zakonika (BGB), trgovcima je zabranjeno naplaćivati dodatne naknade za plaćanja karticama. Ova zabrana važi od 2018. godine i kupci se mogu na nju pozvati pri plaćanju.

Dakle, svaki trgovac koji traži dodatnu naknadu, čak i nekoliko centi, čini prekršaj.

Trgovci često navode da od operatera čitača kartica plaćaju oko 0,2 odsto vrijednosti transakcije za debitne kartice. Ipak, ni gotovina nije potpuno besplatna – na primjer, za rolne kovanica iz banke obično se plaća 50–75 centi po rolni, a minimalna naknada za cijeli paket kovanica je oko 3 evra.

Neki trgovci postavljaju minimalni iznos za plaćanje karticama, što je pravno nejasno. Iako trgovac može odlučiti koje metode plaćanja prihvata, zakon ne reguliše minimalni iznos za karticu, piše B92.

Postoje i određene dozvoljene naknade, pa se kupcima savjetuje da ih provjere prije plaćanja kako bi izbjegli neprijatna iznenađenja.

 (BizPortal/Mondo) 

Njemačka plaćanje kartice gotovina

