Ako platite preko ovog iznosa, provjeravaće vam se identitet: Evropska unija uvodi nova pravila

Od 2027. EU ograničava gotovinska plaćanja u poslovanju na 10.000 €, uz obaveznu provjeru identiteta za iznose preko 3.000 €.

Od 2027. godine u Evropskoj uniji stupaju na snagu nova pravila koja značajno ograničavaju korišćenje gotovine u poslovnim transakcijama, dok se privatna plaćanja između građana uglavnom ne mijenjaju.

Prema novoj uredbi EU, gotovinsko plaćanje u poslovnom prometu biće dozvoljeno samo do iznosa od 10.000 evra, dok će svi iznosi iznad tog praga morati da se obavljaju bezgotovinski – putem bankovnog transfera, kartica ili drugih digitalnih sredstava plaćanja.

Istovremeno, već kod gotovinskih plaćanja od 3.000 evra, trgovci će imati obavezu da provjere i evidentiraju identitet kupca, piše Fenix Magazin.

Cilj je borba protiv pranja novca

Nova pravila dio su šire EU strategije čiji je cilj povećanje transparentnosti finansijskih tokova i suzbijanje pranja novca i finansijskog kriminala. Iako se odnose isključivo na poslovne transakcije, za mnoge građane i preduzetnike predstavljaju značajnu promjenu u svakodnevnom poslovanju.

Uredba će početi da se primjenjuje od 10. jula 2027. godine i važiće za preduzeća i samostalne preduzetnike u svim državama članicama EU.

Nema zabrane gotovine, ali ima ograničenja

Važno je naglasiti da gotovina neće biti zabranjena. Građani će i dalje moći da posjeduju, podižu i međusobno koriste gotovinu u bilo kojem iznosu.

Takođe, privatne transakcije između fizičkih lica, poput kupovine automobila vrednog više od 10.000 evra, i dalje će biti dozvoljene ako se ne radi o poslovnom prometu.

Države članice zadržavaju pravo da uvedu i stroža nacionalna pravila, ali, na primer, Njemačka za sada ne planira dodatna ograničenja. U toj zemlji već važe obaveze identifikacije za gotovinska plaćanja od 10.000 evra naviše, a ta pravila ostaju na snazi i nakon uvođenja nove uredbe.

Posebna ograničenja već postoje

Nova pravila ne mijenjaju postojeća ograničenja u pojedinim oblastima. Tako je anonimna kupovina plemenitih metala dozvoljena samo do 1.999,99 evra, dok se nekretnine od 2023. godine više ne smiju plaćati gotovinom.

Za preduzetnike, najveća novina predstavlja upravo prag od 3.000 evra, koji donosi dodatne administrativne obaveze, dok će se potrošači sa tim pravilima najčešće susretati prilikom kupovine skuplje elektronike, namještaja ili luksuzne robe.

(Telegraf/MONDO)