logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ako platite preko ovog iznosa, provjeravaće vam se identitet: Evropska unija uvodi nova pravila 1

Ako platite preko ovog iznosa, provjeravaće vam se identitet: Evropska unija uvodi nova pravila

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
1

Od 2027. EU ograničava gotovinska plaćanja u poslovanju na 10.000 €, uz obaveznu provjeru identiteta za iznose preko 3.000 €.

EU nova pravila o plaćanju gotovinom Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Od 2027. godine u Evropskoj uniji stupaju na snagu nova pravila koja značajno ograničavaju korišćenje gotovine u poslovnim transakcijama, dok se privatna plaćanja između građana uglavnom ne mijenjaju.

Prema novoj uredbi EU, gotovinsko plaćanje u poslovnom prometu biće dozvoljeno samo do iznosa od 10.000 evra, dok će svi iznosi iznad tog praga morati da se obavljaju bezgotovinski – putem bankovnog transfera, kartica ili drugih digitalnih sredstava plaćanja.

Istovremeno, već kod gotovinskih plaćanja od 3.000 evra, trgovci će imati obavezu da provjere i evidentiraju identitet kupca, piše Fenix Magazin.

Cilj je borba protiv pranja novca

Nova pravila dio su šire EU strategije čiji je cilj povećanje transparentnosti finansijskih tokova i suzbijanje pranja novca i finansijskog kriminala. Iako se odnose isključivo na poslovne transakcije, za mnoge građane i preduzetnike predstavljaju značajnu promjenu u svakodnevnom poslovanju.

Uredba će početi da se primjenjuje od 10. jula 2027. godine i važiće za preduzeća i samostalne preduzetnike u svim državama članicama EU.

Nema zabrane gotovine, ali ima ograničenja

Važno je naglasiti da gotovina neće biti zabranjena. Građani će i dalje moći da posjeduju, podižu i međusobno koriste gotovinu u bilo kojem iznosu.

Takođe, privatne transakcije između fizičkih lica, poput kupovine automobila vrednog više od 10.000 evra, i dalje će biti dozvoljene ako se ne radi o poslovnom prometu.

Države članice zadržavaju pravo da uvedu i stroža nacionalna pravila, ali, na primer, Njemačka za sada ne planira dodatna ograničenja. U toj zemlji već važe obaveze identifikacije za gotovinska plaćanja od 10.000 evra naviše, a ta pravila ostaju na snazi i nakon uvođenja nove uredbe.

Posebna ograničenja već postoje

Nova pravila ne mijenjaju postojeća ograničenja u pojedinim oblastima. Tako je anonimna kupovina plemenitih metala dozvoljena samo do 1.999,99 evra, dok se nekretnine od 2023. godine više ne smiju plaćati gotovinom.

Za preduzetnike, najveća novina predstavlja upravo prag od 3.000 evra, koji donosi dodatne administrativne obaveze, dok će se potrošači sa tim pravilima najčešće susretati prilikom kupovine skuplje elektronike, namještaja ili luksuzne robe.

(Telegraf/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

EU gotovina pravila plaćanje

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Samo kazem

Znaci necemo nikada uci u EU

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ