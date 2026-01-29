logo
Šta EU može da ponudi prevoznicima: Ima li rješenja za blokade granica?

Vensa Kerkez
0

Nakon višednevnih blokada graničnih prelaza i štrajka prevoznika iz Bosne i Hercegovine i regiona, Evropska unija je prvi put otvorila raspravu o statusu profesionalnih vozača iz zemalja van EU.

Srn2026-1-26_137749_0.jpg Izvor: Srna/Milorad Milešević

Povod je novo striktno tumačenje pravila boravka u zoni Šengena, koje je ozbiljno ugrozilo međunarodni drumski transport

Ključno pitanje glasi – postoji li rješenje koje bi omogućilo nesmetan rad vozača, a da EU ne naruši sopstveni pravni okvir?

Poseban status vozača – ključni zahtjev

Najvažniji i najčešće pominjani prijedlog jeste uvođenje posebnog statusa za profesionalne vozače. Suština ovog rješenja je da se vozači iz BiH i drugih zemalja Zapadnog Balkana izuzmu iz pravila 90 dana boravka u 180 dana, koje trenutno važi za turiste i poslovne posjete.

U praksi, to bi značilo da se vrijeme provedeno u vožnji, tranzitu, utovaru i istovaru robe ne računa kao klasičan boravak u Šengenu, jer je riječ o radu, a ne o boravku u privatne svrhe.

Ovo rješenje ima podršku dijela članica EU koje se već suočavaju sa ozbiljnim nedostatkom vozača i zavise od uvoza robe iz regiona.

Tehničke izmjene EES sistema

Druga opcija odnosi se na novi Entry/Exit System (EES), koji elektronski evidentira ulaske i izlaske iz Schengena. Razmatra se mogućnost:

- posebne oznake za profesionalne vozače,

- ili produženog dozvoljenog boravka isključivo za ovu kategoriju.

Problem je što je EES već usvojen na nivou EU, pa svaka izmjena zahtijeva saglasnost svih članica, što proces čini sporim.

Bilateralni sporazumi kao privremeno rješenje

Kratkoročno, moguće je i potpisivanje bilateralnih sporazuma između pojedinih država EU i BiH, koji bi omogućili fleksibilniji režim boravka za vozače. 

Iako je ovo najbrža opcija, ona nije trajno rješenje jer ne važi za cijeli Šengen i stvara neujednačenu praksu na granicama.

Radne vize – opcija koju prevoznici odbijaju

EU kao alternativu pominje i uvođenje radnih viza za vozače, ali prevoznici upozoravaju da bi to dodatno zakomplikovalo posao:

- procedure su dugotrajne,

- troškovi veći,

- a problem nedostatka vozača još izraženiji.

Šta je realno očekivati?

Iako brza izmjena pravila nije izvjesna, činjenica da je EU prvi put formalno otvorila ovu temu pokazuje da je problem postao politički relevantan. Najrealniji scenario u narednom periodu je privremeno tehničko rješenje unutar EES sistema, uz nastavak političkih pregovora o trajnom posebnom statusu profesionalnih vozača.

Do tada, prevoznici upozoravaju da će granice ostati blokirane.

