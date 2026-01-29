Crnogorski prevoznici prekinuli blokade

Kamiondžije u Crnoj Gori obustavile su blokade graničnih prelaza za teretnjake.

Izvor: elmar gubisch/Shutterstock

Prevoznici iz regiona četvrti dan blokiraju teretne granične terminale zbog novog sistema za ulazak i izlazak iz EU, ali i neadekvatne reakcije Evropske komisije i zemalja Šengena po pitanju tretmana profesionalnih vozača i ograničavanja njihovog boravka na teritoriji Šengena. Evropska komisija trebalo bi da objavi radnu verziju nove vizne strategije EU. Kamiondžije u Crnoj Gori obustavile blokade prelaza za teretnjake.

Protest prevoznika teretnih vozila i blokade graničnih prelaza ulaze u četvrti dan. Teretni terminali blokirani su na 22 izlaza i 19 ulaza u zemlju. Razlog su pooštrene procedure za ulazak u Šengenski prostor.

Traže da im se boravak produži na četiri meseca. Apeluju na prilagođavanje Šengenskog sporazuma savremenim potrebama prevoznika.

U moguće rešenje danas se svi uzdaju jer će se na stolu Evropske komisije naći strategija koja je osnov za izradu novih viznih pravila Evropske unije.

Prema nezvaničnim informacijama, predviđeno je pokretanje rasprave o izuzećima od pravila 90/180 dana, upravo zbog ekonomskih gubitaka i apela prevoznika.

(RTS/MONDO)