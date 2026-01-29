logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Crnogorski prevoznici prekinuli blokade

Crnogorski prevoznici prekinuli blokade

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
0

Kamiondžije u Crnoj Gori obustavile su blokade graničnih prelaza za teretnjake.

Kamiondžije u Crnoj Gori prekinule blokadu Izvor: elmar gubisch/Shutterstock

Prevoznici iz regiona četvrti dan blokiraju teretne granične terminale zbog novog sistema za ulazak i izlazak iz EU, ali i neadekvatne reakcije Evropske komisije i zemalja Šengena po pitanju tretmana profesionalnih vozača i ograničavanja njihovog boravka na teritoriji Šengena. Evropska komisija trebalo bi da objavi radnu verziju nove vizne strategije EU. Kamiondžije u Crnoj Gori obustavile blokade prelaza za teretnjake.

Protest prevoznika teretnih vozila i blokade graničnih prelaza ulaze u četvrti dan. Teretni terminali blokirani su na 22 izlaza i 19 ulaza u zemlju. Razlog su pooštrene procedure za ulazak u Šengenski prostor.

Traže da im se boravak produži na četiri meseca. Apeluju na prilagođavanje Šengenskog sporazuma savremenim potrebama prevoznika.

U moguće rešenje danas se svi uzdaju jer će se na stolu Evropske komisije naći strategija koja je osnov za izradu novih viznih pravila Evropske unije.

Prema nezvaničnim informacijama, predviđeno je pokretanje rasprave o izuzećima od pravila 90/180 dana, upravo zbog ekonomskih gubitaka i apela prevoznika.

 (RTS/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

prevoznici Crna Gora

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ