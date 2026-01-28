Prevoznici neće da povuku blokade: "Godinu dana upozoravamo i ništa"

Hiljade kamiona nalazi se na blokadama graničnih prelaza, a od aprila BiH prijeti zastoj u drumskom transportu i snabdijevanju zbog pune primjene sistema ulaska i izlaska iz EU i diskriminacije vozača, rekao je član Uprave Konzorcijuma "Logistika BiH" Zijad Šarić

Izvor: Srna/Milena Koprivica

On je istakao da prevoznici neće odustati od protesta bez jasnih i pisanih rješenja.

Šarić je na konferenciji za novinare u Sarajevu rekao da brojni sastanci sa institucijama BiH nisu dali rezultate, zbog čega su prevoznici bili primorani na radikalne mjere, iako su svjesni da će posljedice osjetiti kompletna privreda.

"Ispunili smo sve uslove koje je EU postavila, ali su naše vozače počeli tretirati kao migrante i radnike na crno. Ovo je regionalni protest i nećemo stati dok se ne dođe do konačnog, pravednog rješenja", poručio je Šarić.

On je naveo da u protestima učestvuju prevoznici iz BiH, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije, uz podršku kolega iz Turske.

Član Uprave Konzorcijuma "Logistika BiH" Edin Čaušević rekao je da su prevoznici u BiH, za razliku od zemalja regiona, ostavljeni bez podrške institucija, komora i vlada.

"Već više od godinu dana pokušavamo da riješimo probleme, ali dobijamo samo obećanja koja služe za kupovinu vremena. Naši vozači na granicama EU svakodnevno ulaze u neizvjesnost da li će biti kažnjeni, vraćeni ili zadržani", istakao je Čaušević.

On je upozorio da puna primjena sistema ulaska i izlaska iz EU od aprila može dovesti do toga da, prema procjenama prevoznika, svaki četvrti kamion bude vraćen sa granice EU.

Član Uprave Konzorcijuma "Logistika BiH" Nikola Brković ocijenio je da su prevoznici izloženi sistemskoj diskriminaciji evropskih policijskih i državnih službi.

"Svaki polazak kamiona sa robom za nas je neizvjesnost. Ne tražimo privilegije, već da naše institucije rade svoj posao i da nas ne drže u praznim obećanjima", rekao je Brković, dodajući da ranija obećanja vlasti nikada nisu ispunjena.

Član Uprave Konzorcijuma "Logistika BiH" Dino Durmić naveo je da je ključni zahtjev prevoznika izmjena pravila boravka i rada vozača u EU, odnosno pravila 90 u 180 dana.

"Tražimo i povrat dijela akciza na gorivo, zaključivanje bilateralnih sporazuma o povratu PDV-a, kao i popust od 50 odsto na putarine u BiH kako bi se saobraćaj preusmjerio na autoputeve", precizirao je Durmić.

Predstavnik prevoznika putnika i član Uprave Konzorcijuma "Logistika BiH" Muhamed Kantić izjavio je da sektor prevoza putnika dijeli iste probleme kao i teretni saobraćaj.

"Podržavamo proteste i apelujemo na institucije da što hitnije ponude konkretna rješenja, jer bez drumskog transporta ne može funkcionisati nijedna djelatnost u BiH", naglasio je Kantić.