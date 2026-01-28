"To je samo deficit kada je u pitanju izvoz robe": Kamiondžije blokirale Balkan, šteta se mjeri stotinama miliona

Štrajk vozača kamiona koji su blokirali teretne terminale na svim graničnim prelazima Zapadnog Balkana ka Evropskoj uniji doveo je do kolapsa teretnog saobraćaja, dok se procjenjuje da direktna šteta po izvoznike i privredu regiona dostiže i do 100 miliona evra dnevno.

Štrajk vozača kamiona koji su blokirali teretne terminale na svim granicama Zapadnog Balkana ka zemljama EU izazvao je kolaps teretnog prevoza. Šteta će se, prema procjenama, brojati milionima, a na gubitku će biti svi.

Marko Čadež, predsjednik Privredne komore Srbije (PKS) ukazao je da direktna šteta od blokada prelaza i izvoza iz čitavog Zapadnog Balkana iznosi oko 100 miliona evra dnevno.

"To je samo šteta kada je u pitanju izvoz robe. Na to treba dodati da svaka proizvodna kompanija ima penale i kazne zbog neisporučene robe između 10.000 i 50.000 evra dnevno. Ima oko 10.000 kompanija koje izvoze samo iz Srbije u EU, onda se može doći do zaista velikih brojki", upozorio je Čadež.

Većina ekonomista ne želi da se bavi konkretnim brojkama kad je u pitanju šteta nastala usljed obustave rada teretnih graničnih prelaza, ali nema sumnje da će posledice osjetiti svi, ali u različitoj mjeri. Kako je objasnio ekonomista Aleksandar Stevanović, građani neće osetiti nestašicu, barem ne u prvo vrijeme.

"Obustavom rada teretnih terminala je zaustavila proces uvoza i izvoza tako da sve što ide kamionskim saobraćajem u Šengensku zonu biće stavljeno na čekanje. Neki proizvodi su osjetljiviji, lako se kvare, pa će i tu biti gubitaka, ali to je manje-više osigurano. Imaćemo vjerovatno i pražnjenje magacina, barem za robu koju uvozimo iz EU. Građani to neće brzo osjetiti zato što su se prodavnice snabdjele, trebalo bi da štrajk traje mjesecima da bi prodavnice počele da se prazne", rekao je Stevanović.

Prema njegovim riječima štetu trpe i sami prevoznici.

"Ne možete više da nađete vozača, još ako ih sad EU desetkuje sa tumačenjem da je šofer turista onda transportna preduzeća ulaze u neviđeni problem kako naći ljude koji će da rade. Ovo je bila prilika da se zemlje Balkana ujedine i dogovore barem po ovom pitanju zato što štetu ne trpi samo Srbija već sve zemlje koje nisu u EU", dodao je on.

Mandić: Štetu pravimo i sami sebi

Neđo Mandić, predsjednik Udruženja za međunarodni transport Srbije ističe da su svjesni da obustavom rada teretnih terminala prave velike ekonomske probleme, ali kako kaže, dve godine su upozoravali da će se ovo desiti i nikog u EU nije bilo briga.

"Da se ovo nije desilo sada još gore bi bilo od 12. aprila kada EES sistem u potpunosti počne da funkcioniše. Tog momenta ni jedan naš kamion ne bi mogao da izađe iz zemlje, jer vozači imaju više od 90 dana boravka u EU. Ne možemo da pošaljemo ljude ako ne možemo da im pružimo garanciju da neće biti hapšeni i deportovani, ako ne mogu bezbjedno da obave posao i vrate se svojoj porodicama. Ako nam dozvole da vozimo mi ćemo voziti, ako ne dozvole posljedice će imati naša i njihova privreda, štetu pravimo i sami sebi, ali nemamo izbora", naglasio je Mandić.

Proširenje obustave i na alternativnim prelazima Prevoznici su proširili blokadu na još dva alternativna granična prelaza na istoku Srbije na granici sa Bugarskom. U pitanju su prelazi Mokranje u blizini Negotina i Ribarci nedaleko od Bosilegrada. "Iskreno, nismo misli da će tamo gdje nikad niko nije išao sada neko krenuti. Vozači to ne rade jer su pod pritiskom svojih klijenata da roba mora da izađe iz zemlje po svaku cijenu. Verovatno će proći još koji kamion dok mi organizaciono sa policijom na prelazu ne blokiramo i ovaj pravac", dodao je on.

Prema njegovim riječima juče su granice bile sablasno prazne na prelazima sa strane Mađarske.

"Teretni terminali na Horgošu i Kelebiji sa mađarske strane su potpuno prazni i nema ni jednog kamiona. Znajući za blokade mađarska policija ne dozvoljava vozačima sa kamionima da dolaze do granice i stvaraju gužve već od Budimpešte se zaustavljaju kamione i smeštaju ih na usputne parkinge", rekao je on.

Prema njegovim riječima ovo pravi probleme našim vozačima koji su se zatekli na teritoriji Mađarske zato što "troše" dane boravka na prostoru EU kojih ionako imaju malo.

"Ako je naš vozač zaustavljen i ne dozvoljava mu se da dođe do granice on će izgubiti i sutrašnji dan u Šengenskoj zoni što je problem. Zbog toga smo pisali da se interveniše preko naše ambasade i ministarstva spoljnih poslova kod mađarskih vlasti da se puste srpski kamioni da uđu na teritoriju naše zemlje kako bi se izbegao nepotrebni gubitak dragocenih dana prava na boravak u EU", istakao je Mandić.

Podsjećamo, štrajk kamiondžija je započeo je nakon uvođenja EES sistema kojim im je zabranjen boravak duži od 90 dana u Šengenskoj zoni čime im se praktično onemogućava rad. Ukoliko prekrše ovo pravilo preti im hapšenje i deportacija iz zemalja EU.

Vučić: Spreman sam da saslušam njihove molbe

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom boravka u Velikoj Drenovi osvrnuo se i na aktuelni štrajk vozača kamiona. On je izjavio da je spreman da razgovara sa prevoznicima i dodao da je država spremna da sasluša njihove molbe.

"Vidite kako se razlikujemo. Danas su na N1 pravili kampanju protiv prevoznika, da nema nikakvog razloga i da oni nešto muljaju. Ne, ljudi se bore za svoja prava. Ne znam kako da pomognemo, svaki put sam molio u EU da uzmu u obzir njihove zahtjeve. Ako mi možemo nešto da učinimo i pomognemo spreman sam da razgovaramo i da čujemo njihove molbe", rekao je Vučić.

