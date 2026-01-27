logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Prevoznici poručili: Odluka je na EU - pouzdani lanci snabdijevanja ili gašenje jednog sektora

Prevoznici poručili: Odluka je na EU - pouzdani lanci snabdijevanja ili gašenje jednog sektora

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Konzorcijum "Logistika BiH" saopštio je da EU mora da odluči da li želi stabilne i pouzdane lance snabdijevanja ili želi gašenje cijelog jednog sektora u regionu koji je njen neposredni susjed i važan spoljnotrgovinski partner.

Poruka prevoznika Evropskoj uniji Izvor: Srna/Milorad Milešević

Iz Konzorcijuma su istakli da se od Evropske komisije očekuje da, ukoliko drumski prevoznici zapadnog Balkana imaju pravo na rad na tržištu, odmah ukine deportaciju profesionalnih vozača, zabranu rada, selektivna i proizvoljna tumačenja pravila koja direktno ugrožavaju radna mjesta i lance snabdijevanja.

"Ako je odgovor ne, onda zahtijevamo da se to javno, jasno i zvanično saopšti jer bi takav odgovor značio da je donesena politička odluka o gašenju domaćeg drumskog transporta na zapadnom Balkanu", poručili su iz Konzorcijuma.

Naglasili su da blokada graničnih prelaza nije protest protiv BiH nego pravo na rad i opstanak domaće privrede, ali od njenih institucija traže da u koordinaciji sa zemljama regiona nastave djelovanje prema Evropskoj komisiji, članicama EU i nadležnim tijelima da bi se priznalo pravo na rad profesionalnim vozačima.

Posebno zahtijevaju zajedničko i odgovorno djelovanje Ministarstva komunikacija i transporta, Ministarstva bezbjednosti i Ministarstva inostarnih poslova u Savjetu ministara, bez prebacivanja nadležnosti i daljeg kupovanja vremena.

Naveli su da traže popust od najmanje 50 odsto na putarine, povrat dijela akciza na gorivo, jedinstven i usklađen rad inspekcija u cijeloj BiH, funkcionalna koordinacija svih inspekcija na granici.

Takođe, zahtijevaju smanjenje zadržavanja vozila na granici, ukidanje ili umanjenje parafiskalnih nameta, ograničenje cijene registracije poluprikolica na maksimalno 150 KM, te ukidanje monopola.

Zahtjevi su i usklađivanje cijena tehničkih i pratećih usluga, ukidanje ili smanjenje troškova, ubrzana implementacija UINO pravila za smanjenja kašnjenja, jedinstvena primjena carinskih procedura, mogućnost fleksibilnog operativnog rada.

Među zahtjevima je i usklađivanje propisa za početak rada vozača sa 18 godina, te druge izmjene zakonskih okvira i formalno priznanje drumskog transporta kao izvozne usluge.

Iz Konzorcijuma su ocijenili da problemi prevoznika više nisu tehničko ni administrativno pitanje, nego političko i tržišno opredjeljenje.

Napomenuto je da će protest prevoznika na granici BiH sa EU, koji je počeo juče u podne, trajati do potpunog ispunjenja zahtjeva. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

prevoznici blokada granice

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ