Prevoznici poručili: Odluka je na EU - pouzdani lanci snabdijevanja ili gašenje jednog sektora

Konzorcijum "Logistika BiH" saopštio je da EU mora da odluči da li želi stabilne i pouzdane lance snabdijevanja ili želi gašenje cijelog jednog sektora u regionu koji je njen neposredni susjed i važan spoljnotrgovinski partner.

Izvor: Srna/Milorad Milešević

Iz Konzorcijuma su istakli da se od Evropske komisije očekuje da, ukoliko drumski prevoznici zapadnog Balkana imaju pravo na rad na tržištu, odmah ukine deportaciju profesionalnih vozača, zabranu rada, selektivna i proizvoljna tumačenja pravila koja direktno ugrožavaju radna mjesta i lance snabdijevanja.

"Ako je odgovor ne, onda zahtijevamo da se to javno, jasno i zvanično saopšti jer bi takav odgovor značio da je donesena politička odluka o gašenju domaćeg drumskog transporta na zapadnom Balkanu", poručili su iz Konzorcijuma.

Naglasili su da blokada graničnih prelaza nije protest protiv BiH nego pravo na rad i opstanak domaće privrede, ali od njenih institucija traže da u koordinaciji sa zemljama regiona nastave djelovanje prema Evropskoj komisiji, članicama EU i nadležnim tijelima da bi se priznalo pravo na rad profesionalnim vozačima.

Posebno zahtijevaju zajedničko i odgovorno djelovanje Ministarstva komunikacija i transporta, Ministarstva bezbjednosti i Ministarstva inostarnih poslova u Savjetu ministara, bez prebacivanja nadležnosti i daljeg kupovanja vremena.

Naveli su da traže popust od najmanje 50 odsto na putarine, povrat dijela akciza na gorivo, jedinstven i usklađen rad inspekcija u cijeloj BiH, funkcionalna koordinacija svih inspekcija na granici.

Takođe, zahtijevaju smanjenje zadržavanja vozila na granici, ukidanje ili umanjenje parafiskalnih nameta, ograničenje cijene registracije poluprikolica na maksimalno 150 KM, te ukidanje monopola.

Zahtjevi su i usklađivanje cijena tehničkih i pratećih usluga, ukidanje ili smanjenje troškova, ubrzana implementacija UINO pravila za smanjenja kašnjenja, jedinstvena primjena carinskih procedura, mogućnost fleksibilnog operativnog rada.

Među zahtjevima je i usklađivanje propisa za početak rada vozača sa 18 godina, te druge izmjene zakonskih okvira i formalno priznanje drumskog transporta kao izvozne usluge.

Iz Konzorcijuma su ocijenili da problemi prevoznika više nisu tehničko ni administrativno pitanje, nego političko i tržišno opredjeljenje.

Napomenuto je da će protest prevoznika na granici BiH sa EU, koji je počeo juče u podne, trajati do potpunog ispunjenja zahtjeva.

