Prevoznici u BiH i regionu blokirali granične prelaze

Prevoznici u BiH blokirali su granični prelaz i carinski terminal u Gradišci.

Izvor: Srna/Milorad Milešević

Blokiran je izlaz za teretni saobraćaj na graničnom prelazu, a na carinskom terminalu ulazak kamiona sa robom iz EU.

Putnički saobraćaj preko graničnog prelaza u Gradišci odvija se nesmetano.

Koordinator protesta u Gradišci Mirko Ivanović rekao je da će blokade trajati do ispunjenja zahtjeva, odnosno dok nadležne institucije EU ne prihvate njihov zahtjev da prevoznici moraju imati poseban status u odnosu na turiste.

U regionalnoj blokadi graničnih prelaza za teretni saobraćaj učestvuju i prevoznici u Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji koji su u podne počeli protest.

Predsjednik Udruženja prevoznika Srbije Neđo Mandić rekao je da je blokadama obuhvaćeno 17 graničnih prelaza i četiri administrativna prelaza prema Kosovu i Metohiji.

"Kompletan Šengenski prostor je organizovan od strane bosanskih, crnogorskih, naših i prevoznika iz Severne Makedonije. Svi u isto vreme počinjemo, svi imamo iste zahteve i svi držimo sve granice prema Šengenskom prostoru", rekao je Mandić za RTS.

Zbog novog sistema kontrole ulaska i izlaska iz EU vozači iz zemalja koje nisu članice Unije tokom 180 dana na teritoriji Šengena mogu da provedu maksimalno 90 dana.

Izvor: Srna/Milorad Milešević

Novaković je naveo da ih to onemogućava da normalno posluju, da nemaju zarade ako se radi samo trećina radnog vremena.

On smatra da je nerazumno to što službe EU nisu spremne da razgovaraju i da nemaju nikakav argument za to.

"Bili smo u Briselu. Oni nisu razgovarali, samo su rekli to je takav sporazum", naveo je Mandić.

On je istakao da prevoznici iz Srbije i regiona imaju podršku kolega iz Turske, koji su, takođe, ugroženi.

Glavni koordinator Konzorcijuma "Logistika BiH" Velibor Peulić rekao je da je danas riječ o blokadi od strane EU, kao i lanaca snabdijevanja za 17 miliona stanovnika na Balkanu.

Peulić je naveo da on i kolege žele jasno da kažu da Evropska komisija od 2004. godine želi da nema prevoznika i drumskih prevoznika u regionu.

On je upozorio da će još trećina vozača biti eliminisana do 15. aprila.

Vozači kamiona najavili su da će blokada trajati do isupunjenja njihovih zahtjeva i da će praktično biti blokirani svi granični prelazi.