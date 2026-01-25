Konzorcijum "Logistika BiH" najavljuje regionalne proteste zbog deportacija vozača

Konzorcijum "Logistika BiH", koji okuplja prevoznike, traži hitno institucionalno djelovanje BiH prema Evropskoj komisiji i svim ambasadama država članica EU akreditovanim u BiH zbog ograničavanja trajanja boravka profesionalnih vozača u zemljama Šengena.

Izvor: Srna/Milena Koprivica

Prevoznici poručuju da traže pravo na rad, na tržište i opstanak.

"Institucije BiH moraju sa svakim ambasadorom, sa Evropskom komisijom i sa svim relevantnim tijelima EU razjasniti jednu jedinu stvar - da li imamo pravo na rad ili ne? Termin `zabrinutost` više ne prihvatamo", poručuju iz Konzorcijuma.

Iz Konzorcijuma ističu da ne prihvataju ni termine "praćenje situacije", ni "kompleksnost pitanja" već samo jasan odgovor.

"Sve drugo je direktno priznanje da se BiH uskraćuje ekonomski suverenitet i da se domaća privreda svjesno gura ka gašenju", dodaju iz Konzorcijuma.

Iz Konzorcijuma navode da prevoznici iz BiH ne traže privilegije nego samo pravo koje im pripada - pravo na rad, priznato, jasno i nedvosmisleno.

"Postavljamo pitanje - da li domaći prevoznici iz BiH imaju pravo na rad – ili nemaju? Ako nemaju – neka se to javno kaže. Ako imaju – onda se deportacije, zabrane i administrativna samovolja moraju odmah zaustaviti", navode iz Konzorcijuma.

U saopštenju Konzorcijum napominje da drumski transport učestvuje sa više od 94 odsto u funkcionisanju lanaca snabdijevanja BiH, te poručuju da bez domaćih prevoznika nema izvoza, uvoza, industrije, ni stabilnosti tržišta.

Konzorcijum ističe da je riječ o 22 godine kontinuirane, sistemske i planske nepravde prema domaćim prevoznicima BiH.

"Danas ta nepravda ima ime i lice: deportacije profesionalnih vozača, kriminalizaciju rada, i otvoreno dovođenje u pitanje prava na opstanak domaćih transportnih firmi", dodaje se u saopštenju.

Profesionalni vozači BiH, kako se navodi, nisu turisti, ilegalni migranti, niti bezbjednosna prijetnja već radnici sa ugovorima, licencama i odgovornošću, koji poštuju zakone i međunarodne sporazume.

Iz Konzorcijuma zahvaljuju državama koje su pokazale razumijevanje i političku hrabrost – posebno Austriji i Turskoj, koje su jasno prepoznale da se ovdje ne radi o migracijama, već o osnovnom ljudskom i ekonomskom pravu – pravu na rad.

"Ako institucije BiH danas ne stanu uz svoje građane, neka to javno kažu. Ako smatraju da je 22 godine nepravde prihvatljivo, neka preuzmu odgovornost. Ako vjeruju u dostojanstvo države – vrijeme je da to dokažu djelima", dodaje se u saopštenju.

Iz Konzorcijuma "Logistika BiH" najavljeno je da će sutra početi regionalni protest transportnog sektora na teretnim graničnim prelazima sa EU zbog nagomilanih problema u vezi sa boravkom vozača u zemljama Šengena, a posljednji je novi sistem ulaska u EU.