Institucije šute: Za godinu dana 100 vozača iz BiH protjerano iz EU, 47 ostalo bez posla

U posljednjih 365 dana čak 100 profesionalnih vozača iz Bosne i Hercegovine prisilno je vraćeno (deportovano) iz država Evropske unije, iako su imali važeće ugovore o radu i kompletnu zakonsku dokumentaciju, saopštio je Konzorcijum Logistika BiH.

Izvor: Shutterstock

Prema podacima Konzorcijuma Logistika BiH, vozači su deportovani isključivo zato što obavljaju svoj profesionalni posao u međunarodnom drumskom transportu.

Prema navodima Konzorcijuma, samo tokom jučerašnjeg dana nadležne institucije Njemačke, Austrije, Poljske i drugih zemalja EU obradile su dodatnih 100 slučajeva prisilnog povratka profesionalnih vozača iz Bosne i Hercegovine.

Pojašnjavaju da prisilan povratak znači da je pojedinac, zbog procijenjenog rizika ili formalnog tumačenja boravka, proglašen osobom koja se „nezakonito“ nalazi na teritoriji određene države, te se bez obzira na radni status, ugovor o radu i dokumentaciju – prisilno vraća u matičnu državu.

“Prisilan povratak znači da je uredno zaposlen radnik, sa važećim ugovorom o radu i potpunom dokumentacijom, proglašen ‘nezakonitim boravcem’ i nasilno udaljen, bez obzira na činjenicu da ne krši zakon, ne traži azil, ne predstavlja nikakav bezbjednosni rizik, obavlja isključivo profesionalni posao u međunarodnom drumskom transportu. U posljednjih 365 dana, samo u Njemačkoj, 100 profesionalnih vozača je protjerano isključivo zato što rade. To je pravna i politička činjenica”, navode iz Konzorcijuma Logistika BiH.

Posebno ističu da se radi o vozačima koji imaju važeće ugovore o radu, urednu dokumentaciju i koji obavljaju isključivo profesionalni posao u međunarodnom drumskom transportu. U tom periodu, kako tvrde, vozači su proveli više od 100 dana u pritvorima i zatvorima EU, a izgubljeno je najmanje 47 radnih mjesta.

Konzorcijum upozorava da se radi o sistemskoj diskriminaciji.

"Vozači nisu prekršili zakon, nisu tražili azil i ne predstavljaju bezbjednosni rizik, ali su proglašeni „nezakonitim boravcima“ i nasilno udaljeni", stoji u saopštenju.

Takva praksa, ističu, krši osnovno pravo na rad, Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju te principe slobodnog kretanja roba i funkcionisanja lanaca snabdijevanja.

Posebno odbacuju tvrdnje da su deportacije povezane s tehničkim pitanjima ili sistemom EES, navodeći da za to ne postoji nijedno pravno ni tehničko opravdanje.

Konzorcijum Logistika BiH uputio je hitan javni poziv institucijama Bosne i Hercegovine da reaguju prema Evropskoj komisiji. Upozoravaju da do sada nije poslata nijedna protestna nota niti je preduzeta bilo kakva zaštitna mjera, što nazivaju „institucionalnim saučesništvom kroz šutnju“.

„Profesionalni vozači nisu ilegalni migranti niti prijetnja – oni su temelj evropske i regionalne privrede“, poručuju iz Konzorcijuma, uz upozorenje da bi nastavak ove prakse mogao imati ozbiljne ekonomske i strateške posljedice po Bosnu i Hercegovinu.

Podsjećamo, za ponedjeljak, 26. januara, najavljen je regionalni protest transportnog sektora na teretnim graničnim prijelazima EU zbog nagomilanih problema u vezi sa boravkom vozača.

(Mondo)