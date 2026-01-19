logo
Prijeti li kolaps privrede i snabdijevanja? Balkanski transport udara u šengenski zid, dok EK "pomno prati"

Prijeti li kolaps privrede i snabdijevanja? Balkanski transport udara u šengenski zid, dok EK "pomno prati"

Autor Dušan Volaš
0

Evropska komisija pažljivo prati najavljeni protest udruženja prevoznika u međunarodnom transportu sa Zapadnog Balkana i u kontaktu je sa zapadnobalkanskim partnerima, izjavio je portparol Evropske komisije Markus Lamer.

Prijeti li kolaps privrede i snabdijevanja? Balkanski transport udara u šengenski zid, dok EK "pomno prati" Izvor: Srna/Milena Koprivica

Udruženja prevoznika iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije najavila su da će 26. januara blokirati teretne terminale na graničnim prelazima sa šengen zonom zbog toga što im pravilo boravka 90 dana u okviru 180 dana u šengenskoj zoni ugrožava i otežava rad.

Lamert je rekao da novi sistem ulaska i izlaska u Evropsku uniju (EES) ne uvodi nova pravila kada je riječ o dužini kratkoročnih boravaka u šengenskoj regiji, već omogućava bolje sprovođenje pravila.

On je ukazao da prema Šengenskom sporazumu državljani zemalja koje nisu članice mogu da borave 90 dana u okviru 180 dana, a sve duže od toga mora se pokriti dugoročnom vizom ili rezidencijalnom dozvolom neke od zemalja članica.

"Sam sporazum već predviđa određenu fleksibilnost - koja je omogućena za prekogranične radnike, za one koji često prelaze na istom prelazu i osobe sa specijalnim dozvolama stanovnicima pograničnih područja (Local Border Traffic Permit) i takvi ljudi se ne prijavljuju u EES sistem, već su podložni nasumičnoj kontroli", rekao je Lamert i dodao da je odluka o nasumičnim kontrolama na zemljama članicama.

"Pratimo pomno. Pravila su jasna, nisu se mijenjala i u njih je već ugrađena određena fleksibilnost", rekao je Lamert, prenose mediji.

Prevoznici iz Srbije i Bosne i Hercegovine i Crne Gore najavili su da će 26. januara svi teretni granični prelazi prema zemljama Šengena biti blokirani zbog problema koje im stvara novi Entry-Exit sistem (EES).

Predstavnici drumskih prevoznika iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore upozorili su na ozbiljne posljedice po privredu i snabdijevanje zbog pojačanih kontrola na granicama sa EU, najavljujući proteste u međunarodnom drumskom saobraćaju ukoliko problemi hitno ne počnu da se rješavaju.

Podsjećamo, prevoznici su ranije poručili da se protesti ne odnose na putničke prelaze, već isključivo na teretne terminale, gdje će kamioni biti parkirani tako da ni u jednom trenutku ne bude moguće ulaziti ili izlaziti sa robom.

"Bukvalno će stati uvoz i izvoz, a lanci snabdijevanja bez naših prevoznika praktično ne funkcionišu".

Tagovi

prevoznici kamioni EES

