Odložen planirani let iz Dubaija za Beograd (Foto)

Odložen let iz Dubaija za Beograd.

Izvor: JUSTIN TALLIS / AFP / Profimedia

Loša vest za sve državljane Srbije koji se nalaze u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE). Kako je objavljeno na sajtu aerodroma "Nikola Tesla" u Beogradu, let iz Dubaija koji je trebalo da krene večeras u 23.20 časova i da avion sleti u Beogradu u 3.40 časova po srpskom vremenu, je odložen.

"Prvi let iz Dubaija za Beograd, nakon obustave letova zbog tenzija na Bliskom Istoku, koji je bio najavljen za večeras u 23.20 sati po lokalnom vremenu odnosno 20.20 po srednjeevropskom je odložen", navodi se u saopštenju beogradskog aerodroma.

Izvor: Beg.aero/Printscreen

Sljedeći najavljeni let iz Dubaija za Beograd je sutra, u utorak 3. marta, a avio-prevoznik je “Royal Jet”. Aviokompanija iz Dubaija “Fly Emirates” saopštila je ranije da će večeras započeti saobraćaj izvođenjem ograničenog broja letova.