"Na bazenu sam u Dubaiju, najnormalnije": Slaviša Jokanović otkrio jedini problem nakon napada Irana

Nekadašnji srpski fudbaler Slaviša Jokanović radi kao trener u Dubaiju i ističe da se tamo ne osjeća ratno stanje o kojem pišu svjetski mediji.

Izvor: Promo/MONDO/Nebojša Petrović

Brojne ličnosti iz svijeta sporta osjetile su se ugroženo nakon što je Iran, kao reakciju na napad Izraela, bombardovao američke baze i civilne objekte u nekoliko okolnih država. Primjera radi, bivši fudbaler Crvene zvezde Blagoj Georgijev istakao je da su bombe padale na 50 metara od njega, ali nekadašnji srpski fudbaler Slaviša Jokanović tvrdi da situacija u gradu nije tako dramatična!

Po riječima Jokanovića, u Dubaiju je sve uobičajeno! Zapravo, jedini problem je zatvoren aerodrom preko kojeg su turisti planirali da napuste Ujedinjene Arapske Emirate, ali to sada neće biti moguće.

"Atmosfera je potpuno mirna i opuštena, bez osjećaja da se u regionu odvijaju bilo kakvi sukobi. Grad funkcioniše uobičajeno, tržni centri, prodavnice i škole rade redovno, sve je puno ljudi i život se odvija najnormalnije. Iako pojedini svjetski mediji prenose drugačiju sliku, iz mog ugla nema nikakvih naznaka vanredne situacije, nema panike, niti se čuju sirene. Jedini konkretan problem trenutno imaju turisti, prije svega zbog zatvorenih aerodroma i otežanih konekcija ka Dohi", rekao je Slaviša Jokanović za "Sportinjo".

Nekadašnji reprezentativac Jugoslavije ima vremena i za odmor i za opuštanje. Prati utakmice koje se i dalje igraju u ujedinjenim Arapskim Emiratima, kupa se u bazenu, zna da rade prodavnice, škole, tržni centri koji su već godinama među najpopularnijima na svijetu...

"Trenutno sam na bazenu i odmaram, a sinoć sam bez ikakvih problema prisustvovao utakmici U23 tima Al Nasra, koja je počela u 21.30. Svi treninzi i sportske aktivnosti odvijaju se po planu, bez otkazivanja ili promjena termina", ispričao je Jokanović i dodao: "Kako će se situacija razvijati u narednom periodu, teško je prognozirati, ali utisak je da su veće tenzije prisutne u drugim dijelovima regiona, poput Irana i Izraela. Dubai kao globalno prepoznatljiva destinacija prirodno privlači veću pažnju medija, pa se o njemu više govori."

Slaviša Jokanović trenutno vodio Al-Nasr iz Dubaija, u kojem je od juna 2025. godine. Ovo mu nije prvi put da radi na bliskom istoku, pošto je svojevremeno već bio trener Al-Garafe u Kataru i na klupi tog tima proveo je gotovo dvije godine.