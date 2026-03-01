Šta će FIFA ako Iran odustane od Mundijala? Neko mora da popuni mjesto na Svjetskom prvenstvu

Djeluje da je najrealniji scenario da Irak dobije poziv, ali to komplikuje baraž. Međutim, Iran još nije zvanično odustao od Mundijala 2026. godine.

Izvor: Sahab Zaribaf / Stringershub Inc. / Profimedia

Svjetsko prvenstvo u fudbalu 2026. godine igraće se u SAD, Kanadi i Meksiku, a sve su veće šanse da tamo nećemo gledati Iran - iako su izborili plasman. Zbog rata koji ovih dana vode protiv Izraela i SAD, Iranci su blizu odluke da i zvanično odustanu od takmičenja, posebno jer su sva tri predviđena meča grupne faze zakazana na teritoriji Amerike!

Ukoliko se desi da Iranci odustanu od turnira, FIFA će imati veliki problem samo nekoliko mjeseci pred početak turnira. Moraće da se odredi koja je to selekcija koja će zauzeti njihovo mjesto i samim tim dobiti priliku da se takmiči u grupi protiv Belgije, Egipta i Novog Zelanda. Za sada postoji nekoliko opcija...

Ko je najbliži mjestu na Mundijalu?

Kako sada stvari stoje, dvije selekcije iz Azije su u prednosti u odnosu na ostatak svijeta. Vjerovatno bi najpoštenije bilo da direktan plasman na Svjetsko prvenstvo dobije Irak, koji se kroz baraž u azijskim kvalifikacijama domogao internacionalnog baraža i tek mu predstoji meč protiv pobjednika duela Bolivija - Surinam.

Ako bi Irak umjesto u baraž bio poslat na Mundijal, njihovo mjesto u doigravanju zauzeli bi Ujedinjeni Arapski Emirati. Takođe, podstoji opcija da UAE ode na Svjetsko prvenstvo i tako praktično "preskoči" Iračane. U tom slučaju bi Irak kao pobjednik azijskog baraža išao u doigravanje, a UAE kao poraženi u azijskom baražu direktno na turnir - što je pomalo bizarna situacija.

Ko bi još mogao da se nada?

Pošto se svi preostali baraži igraju tokom marta, a na kraju tog mjeseca ćemo znati i sve učesnike Mundijala, postoji mogućnost da FIFA tek nakon toga donese odluku. Recimo, Iran bi mogao zvanično da odustane od takmičenja nakon što se završe doigravanja, tek u aprilu. Tada bi izbor reprezentacija koje FIFA može da pogura bio potpuno drugačiji, pa bi možda i odluka bila drugačija.

Pitanje je da li bi se FIFA čvrsto držala pravila o broju učesnika iz Azije ukoliko bi to značilo da neka bolja reprezentacija propušta veliki turnir. I da, jasno je da ciljamo na Italiju - koja bi u evropskom baražu mogla da izgubi šansu za plasman. Za Svjetsko prvenstvo koje će se igrati tokom ljeta svakako je bitna i atraktivnost protivnika, a Mundijal nije pravi događaj ako ne učestvuju Italijani. U tom slučaju bi FIFA mogla da se ogluši o pravila o broju učesnika sa svakog kontinenta, pa da progura tim koji je najbolje plasiran na svjetskoj listi ili izabere neki drugi kriterijum.

Koji sve timovi igraju baraže?

Do kraja marta saznaćemo imena posljednjih šest učesnika Mundijala u SAD, Kanadi i Meksiku, ne računajući Iran ili njihovu zamjenu na ovom turniru. Tokom predstojećeg perioda čekaju nas četiri evropska i dva interkontinentalna baraža, koja ćemo sa mnogo pažnje pratiti. Ovo su učesnici: