Potpuni haos pred Mundijal u fudbalu: Grad u Americi spreman da otkaže sve utakmice

Svjetsko prvenstvo u fudbalu nije ni počelo, a već imamo dramu kakva se nije očekivala.

Svjetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi održava se od 11. juna do 19. jula ove godine, a uoči njega postoje ozbiljni problemi u organizaciji kakve nismo očekivali, posebno ne od najmoćnije države svijeta. Tako je sada ugroženo održavanje turnira u cijelom jednom gradu, što bi moglo da promijeni planove FIFA.

O čemu se radi? Američki gradić Foksboro zaprijetio je otkazivanjem svih utakmica na stadionu "Žilet" ako ne dobije ključna sredstva za pokrivanje troškova bezbjednosti.

U pitanju je grad u Masačusetsu, nadomak Bostona, poznat po američkom fudbalu (na tom stadionu igraju Nju Inglend Pejtriotsi), a koji će biti domaćin sedam utakmica fudbalskog turnira - uključujući i jedno četvrtfinale. Na četiri mjeseca do početka takmičenja, nedostaje još oko osam miliona dolara namijenjenih za bezbjednost, piše "Dejli mejl".

Ideja je izgleda bila da taj iznos plati sam grad Foksoboro, a da potom dobiju povrat novca, što nikome od gradskih čelnika ne pada na pamet. Svjesni su da to iziskuje ogromne izazove i posao je daleko od završenog.

"To je kao da ovdje imamo sedam puta Superboul za 39 dana, što nije mala stvar i ne smije se olako shvatiti. Moramo da osiguramo taj objekat 39 dana zaredom", rekao je član gradskog odbora Foksboroa Bil Jukna: "Na kraju ispada da je naš grad negativac, a zapravo nismo. Samo pokušavamo da zaštitimo naše građane".

Inače, gradski odbor sastao se u utorak kako bi pokušao da dobije odgovore o finansiranju za Mundijal, poručivši da neće dati dozvolu ako ne dobiju novac, a rok za to je 17. mart.

"Novac mora biti ovdje. Svi misle da imamo fudbalski stadion u gradu, ali uprkos tome, mi smo mali grad. Imamo samo 18.000 stanovnika", izjavila je članica odbora Stefani Mekgoan, koja očekuje bolju saradnju Bijele kuće sa ostalim ministarstvima koja su uključena u organizaciju ovog turnira.

Podsjetimo, prva utakmica koja bi na turniru trebalo da se igra na stadionu "Žilet" je Škotska - Haiti.