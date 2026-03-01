logo
Gotovo je: Robert Levandovski ide iz Barselone

Gotovo je: Robert Levandovski ide iz Barselone

Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
Robert Levandovski čeka 38. rođendan i odlazak iz Barselone.

Izgleda da je gotovo što se tiče top fudbala za Roberta Levandovskog. Ove sezone je sve više na klupi i teško da će na kraju sezone dobiti novi jednogodišnji ugovor. Sa 37 godina možda je vrijeme da se preseli u neku manje zahtjevnu ligu. 

Španski mediji navode da Barselona planira da na ljeto kupi mlađeg napadača, a klubovi iz Saudijske Arabije i MLS-a su spremni da mu ponude veliki novac kako bi stigao u njijhove redove.

Levandovski uživa u Barseloni u koju je stigao 2022. iz Bajerna i za koju je na 179 utakmica dao 115 golova. Ipak nakon 33 gola u prvoj, 26 u drugoj i čak 42 gola u trečoj sezoni ove godine ima "samo" 14 golova na 32 meča. Procijenjeno je u klubu da to znači da je pri kraju karijere i smatraju da bi naredne godine bio samo još lošiji.

Katalonci su prvi u Primeri sa 64 boda, četiri više od Reala koji ima odigran meč manje, a na listi strijelaca u domaćem takmičenju Levandovski je treći iza Lamina Jamala i Ferana Toresa. Na prethodnom meču sa Viljarealom dao je gol Levandovski, ali tek kada je ušao sa klupe. Sa Barselonom je iskusni Poljak osvojio dvije Primere, kup kralja i tri Superkupa Španije.

