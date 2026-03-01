Zbog poziva Franje Tuđmana odbacio slavu i postao Hrvat: Znate ga iz Premijer lige, a sad kuva kafe u Zagrebu

Mark Viduka je devedesetih imao idola - Franju Tuđmana. Baš on ga je zvao te 1995. i tako se čuveni napadač našao ne samo u Dinamu. već i dan-danas u Zagrebu.

Nekada je bio jedna od najvećih zvijezda Premijer lige, jurio je titulu sa najjačim Lidsom koji pamtimo, a sada ako svratite u Zagreb može se desiti da vam upravo on skuva kafu.

Mark Viduka ima 50 godina i legendarni australijski fudbaler ovih dana živi od toga što ima kafić u centru Zagreba i tu uživa sa kompletnom porodicom i djecom. A njegove veze sa Hrvatskom su jako, jako duboke. Ne samo da se oženio Ivanom i sa njom je dobio djecu nego je njegov otac rođen u Hrvatskoj, pa je emigrirao u Australiju. Sada se sin vratio i ne mrda iz Zagreba.

"Nije mi se sviđala i danas mi se ne sviđa ta slava. U fudbalu mnogi ljudi ljube vaše kopačke i pokušavaju da vas prevare. S 19 godina sam napustio Australiju i otišao u Dinamo Zagreb i zaljubio se u taj način života. Oduvek sam želio bar, kako bi se svi mogli osjećati dobrodošlo", kazao je Viduka.

U jednom od intervjua je istakao da sa sinovima Josefom, Lukasom i Oliverom sada uživa u kuvanju kafe i da je srećniji nego ikad. Prije svega zato što živi u zemlji svojih korijena.

"Kad si odrastao u porodici u kojoj je Hrvatska bila svetinja a ja kada sam odrastao to je bila druga država, mi smo bili srećni kada se to pokrenulo devedesetih. Kada smo vidjeli hrvatsku zastavu na televiziji to je bilo nepojmljivo za nas, a kamoli da ima hrvatska reprezentacija. Pa mene su sa tri godine naučili da pjevam 'Zovi samo zovi', ja bih po kući pjevao tu pjesmu. A ja sam subotom išao u hrvatsku školu i morao sam da naučim himnu", ispričao je Viduka.

Ko je Mark Viduka?

Mark Entoni Viduka rođen je 9. oktobra 1975. godine u Melburnu i nakon što je bio na Australijskom institutu za sport zaigrao je za Melburn Najtse. Kako je to zapravo bio klub hrvatske nacionalne manjine u Hrvatskoj napravljeni su kontakti i on je 1995. godine došao u Zagreb. Zaigrao je za Dinamo ikoji se tada zvao Kroacija i na kraju je bio dio utakmice u kojoj su "modri" sa 5:0 razbili Partizan.

Na tom meču na "Maksimiru" dao je gol u 23. minutu, dobio je žuti karton i izašao je iz igre u 75. minutu kada ga je zamijenio defanzivni vezista Stjepan Tomas. Na kraju je na 84 meča dao 40 golova i otisnuo se na najveću scenu.

Prešao je u Seltik, nakon dvije sezone u slavni Lids koji je jurio titulu u Premijer ligi. Nakon toga je igrao za Midlzbro i Njukasl, a na kraju karijere imao je 43 nastupa i 11 golova za Australiju. Čak je pred Svjetsko prvenstvo 2006. godine rekao da mu nije nikakav problem da nastupa za Australiju protiv Hrvatske.

"Pretpostavljam da je prirodno da se pita zašto ne igram za Hrvatsku, ali zašto bih? Ja sam Australijanac do srži… Utakmica će za mene biti posebna", rekao je tada sjajni napadač

Tuđman rekao, Viduka se zaledio

"Pokojni predsjednik Tuđman je išao u Australiju, ja sam imao 18-19 godina i dvije godine zaredom imao sam velike uspjehe dole. Bio sam najbolji igrač i strijelac prvenstva .Imao sam ponude iz Dortmunda, trebalo je da idem tamo. Imao sam i drugu ponudu iz Japana, tamo je igrao Salvatore Skilaći. Tuđman je bio tamo zbog svoje političke turneje. Jedan dan mi zvoni telefon i jedan naš prijatelj, koji je bio član HDZ-a me zvao i pitao da li ću ja sa svojim roditeljima da idem na ručak sa predsjednikom", rekao je Viduka za "Podkast Inkubator".

Među australijskom zaejdnicom Hrvata Tuđman je bio obožavan, a "Bljesak" i "Oluja" su bile herojske akcije. Nije to Viduka ni krio niti se sada stidi toga.

"Meni je Franjo Tuđman bio pojam kad se on pojavio. Mi smo željeli slobodnu Hrvatsku, nezavisnu, nezavisnu i demokratsku. Onda kad se on pojavio u to vrijeme, kad je bio 'Bljesak' ovdje u Hrvatskoj, ja sam skoro umro kad sam dobio taj poziv. Moj otac je imao ogroman osmijeh, zaista poseban dan", dodao je Viduka koji je htio da bude u Hrvatskoj u vrijeme kada je bjesnio rat.

"To je vreme stvaranja države, to se rijetko desi. Ja sam ponosan što sam došao u to vrijeme, sad, nisam ja ratovao, ali sam učestvovao. Bio sam tu, mogao sam da idem u Dortmund i možda bi mi to bilo bolje zbog karijere. Ja sam rekao šta su mi ponudili u Njemačkoj i samo neka mi to daju, ja ću doći", završio je svoju priču Viduka. Ovako on danas izgleda u svom kafiću u Zagrebu:

