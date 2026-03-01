Angelina Topić obara rekorde, a njen otac Dragutin dolazi da pomogne srpskoj atletici

Dragutin Topić dobio je funkciju u srpskom atletskom savezu i biće predsjednik stručnog savjeta.
Angelina Topić oborila je državni rekord i nastavlja da piše nove stranice istorije srpske atletike. Za to vrijeme njen otac Dragutin Topić pomagaće novim talentima pošto je imenovan za predsjednika stručnog savjeta u atletskom savezu Srbije (SAS).
"Velika mi je čast što sam dobio povjerenje da predvodim stručni savjet. Vjerujem da uz znanje i iskustvo svih članova možemo dodatno da unaprijedimo sistem rada, podršku trenerima i razvoj mladih atletičara. Sve to kako bi srspka atletika nastavila da postiže vrhunske rezultate na međunarodnoj sceni", poručio je Topić.
Pored Topića koji je imenovan za predsjednika, stručni savjet činiće: prof. dr Branko Bošković, Vladimir Kitanović, prof. dr Mithad Blagajac, dr Nikola Čikiriz, Edin Zuković, Danilo Krtinić i Ivan Ćuk.
