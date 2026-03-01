Dragutin Topić dobio je funkciju u srpskom atletskom savezu i biće predsjednik stručnog savjeta.

Izvor: MN PRESS

Angelina Topić oborila je državni rekord i nastavlja da piše nove stranice istorije srpske atletike. Za to vrijeme njen otac Dragutin Topić pomagaće novim talentima pošto je imenovan za predsjednika stručnog savjeta u atletskom savezu Srbije (SAS).

"Velika mi je čast što sam dobio povjerenje da predvodim stručni savjet. Vjerujem da uz znanje i iskustvo svih članova možemo dodatno da unaprijedimo sistem rada, podršku trenerima i razvoj mladih atletičara. Sve to kako bi srspka atletika nastavila da postiže vrhunske rezultate na međunarodnoj sceni", poručio je Topić.

Vidi opis Angelina Topić obara rekorde, a njen otac Dragutin dolazi da pomogne srpskoj atletici Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: RTS 2/PRINTSCREEN Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Fonet/AP/Matthias Schrader Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: FoNet/AP/Martin Meissner Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Fonet/AP/Matthias Schrader Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: RTS 2/PRINTSCREEN Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: RTS 2/PRINTSCREEN Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: RTS screenshort Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: RTS 2/PRINTSCREEN Br. slika: 8 8 / 8

Pored Topića koji je imenovan za predsjednika, stručni savjet činiće: prof. dr Branko Bošković, Vladimir Kitanović, prof. dr Mithad Blagajac, dr Nikola Čikiriz, Edin Zuković, Danilo Krtinić i Ivan Ćuk.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 02:37 Angelina Topić izjava posle pobede Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)