Angelina Topić oborila nacionalni rekord!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Srpska atletičarka preskočila je prepreku od dva metra.

Angelina Topić oborila nacionalni rekord Izvor: MN PRESS

Srpska atletičarka Angelina Topić oborila je nacionalni rekord Srbije u skoku uvis, preskočivši visinu od dva metra i trijumfujući na mitingu u Banjskoj Bistrici. Predstavnice Srbije na takmičenju nije imala nijedan neuspjeli pokušaj sve do čarobne visine na kojoj je oborila rekord.

Novi rekord države u disciplini skoka uvis postavljen je kada je Topićeva uspješno savladala letvicu na tačno dva metra. Redom je preskakala 1,85, 1,90, 1,94 i 1,98 metara bez greške.

Ovaj rezultat je njen drugi najbolji u sezoni, iza skoka Jaroslave Mahučik, koja je dostigla 2,03 metra. Prije nekoliko nedjelja Topićeva je pobijedila na mitingu u Beogradu, kada je preskočila 1,96 metara.

Angelina Topić je prošle godine u Tokiju stigla do bronzane medalje na Svjetskom prvenstvu u skoku uvis. Tokom 2025. godine osvojila je i srebrno odličje na Evropskom prvenstvu u dvorani, a potom i titulu šampionke na Evropskom prvenstvu za mlađe seniore.

Topićeva je nedavno u Beogradu obećala da će preskočiti prepreku od dva metra:

"Nekako mi je poseban osjećaj, posebna vrsta vetra u leđa koja gura sve takmičare naše reprezentacije. Uvijek sam jako uzbuđena za ovo takmičenje. Nadam se da ćete i sljedeće godine imati priliku da vidite i tu visinu od 2 metra. Samo do tada da se probije ta granica."

