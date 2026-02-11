"Želim da probijem tu granicu": Angelina otkrila šta joj je otac rekao, pa priznala o čemu mašta

Angelina Topić blistala je poslije velike pobjede i uspjeha koji je napravila na mitingu u Beogradu. Ima jedan cilj - da preskoči dva metra.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Angelina Topić pokazala je još jednom zašto je u isto vrijeme i sadašnjost i budućnost srpske atletike. Na mitingu u Beogradu je pobijedila u skoku udalj, jedina je preskočila visinu od 1.96 metara i slavila pred domaćom publikom. Nije krila oduševljenje zbog toga.

"Divan je osećaj, drugi put mi je da se takmičim ovdje, donela sam zlato i prošle godine. Poseban je osjećaj takmičiti se pred svojim ljudima, popiti kafu u svom stanu i spremiti se u mom Beogradu i takmičiti se pred našom publikom. Nadam se da ćemo imati više prilika za ovakva takmičenja", počela je Angelina.

Prija joj mnogo da se takmiči pred svojom publikom. Daje joj to dodatni podstrek.

"Trema ili motiv? Kako kad. Oba. Mislim da je meni motivacija. Nekako mi je poseban osjećaj, posebna vrsta vjetra u leđa koja gura sve takmičare naše reprezentacije. Uvijek sam jako uzbuđena za ovo takmičenje. Nadam se da ćete i sljedeće godine imati priliku da vidite i tu visinu od 2 metra. Samo do tada da se probije ta granica."

Šta joj je rekao tata Dragutin?

Izvor: MN PRESS

Nije htjela sebi da stvara dodatni pritisak pričom o očekivanjima na predstojećem Svjetskom prvenstvu.

"Nekako ne volim sebi da postavljam očekivanja za takmičenja. Prosto, nekako mi je cilj da znam da sam dala sve od sebe, svaki atom snage, da ne budem nedorečena. Nisam bila na nivou kao prije dvije nedjelje u Poljskoj kada sam skočila lični rekord. Imala sam par začkoljica sa zaletom i upalom mišića. Ništa strašno, ali me sprečilo da nastavim dalje. Glavni cilj je Svjetsko prvenstvo za mjesec dana u Poljskoj."

Otkrila je i šta joj je otac Dragutin rekao tokom takmičenja i poslije uspjeha.

"Ništa, neki tehnički savjeti. Dogovarali smo se da li da nastavimo takmičenje. Najpametnija odluka je bila da prekinemo i da na sljedećem takmičenju pokušamo da damo maksimum."

"Imam jedan cilj"

Pogledajte 02:37 Angelina Topić izjava posle pobede Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Ima Angelina jednu veliku želju za ovu sezonu - da preskoči tu magičnu brojku od dva metra.

"Voljela bih da ova sezona bude ta u kojoj ću preskočiti lični rekord, da li 1.99 metara ili granica od dva metra. Nadam se da ću uspjeti do Svjetskog prvenstva. Ako ne tada, na ljeto nas čeka Evropsko prvenstvo na otvorenom što je sljedeći najveći cilj", zaključila je Angelina Topić.

