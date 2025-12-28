logo
"Ovu nagradu smo zajedno zaradili": Angelina Topić sa 20 godina najbolja sportistkinja Srbije

"Ovu nagradu smo zajedno zaradili": Angelina Topić sa 20 godina najbolja sportistkinja Srbije

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Sjajna godina za Angelinu Topić krunisana i nagradom Olimpijskog komiteta Srbije (OKS).

Angelina Topić o nagradi za najbolju sportistikinju Srbije Izvor: Ben STANSALL / AFP / Profimedia

Olimpijski komitet Srbije (OKS) proglasio je na jučerašnjoj svečanosti najbolje za 2025. godinu, a jednu od najvažnijih nagrada dobila je Angelina Topić koja ima samo 20 godina. Angelina Topić je zvanično najbolja sportistkinja Srbije za godinu na izmaku, što je nagrada za fantastičnu sezonu.

Nju su obiježile srebrna medalja na Evropskom prvenstvu u dvorani u Apeldornu, zlatna medalja na Prvenstvu Evrope do 23 godine u Bergenu, kao i bronza na Svjetskom prvenstvu u Japanu. Posebno se izdvaja nastup na svjetskoj smotri, gdje je u izuzetno zahtjevnim uslovima preskočila 1,97 metara i popela se na pobjedničko postolje, tako da je apsolutno zasluženo nagrađena.

"Zaista je svaki put poseban osjećaj. Iza svake medalje i nagrade stoji posebna priča. Ovogodišnja mi je najdraža", rekla je Angelina Topić po preuzimanju nagrade: "Ovu nagradu sam zaradila ogromnim radom i trudom, ne samo mojim nego cijelog tima. U protekle dvije godine sam ostvarivala nagrade u mlađim kategorijama, ali mi je drago jer sam samo mogla da sanjam da osvojim najsjajniju".

"Biti najbolji u zemlji sporta i u svojoj disciplini, svom sportu, ne znači biti najbolji sportista Srbije. To pokazuje koliko je sport kod nas izražen, koliko imamo kvalitetnih sportista i onih kojima mozemo da se divimo, kao što sam se i ja divila cijelog života. Drago mi je što sam jedna od njih", dodala je Angelina Topić.

Angelina Topić Atletika Olimpijski komitet Srbije

