Dragutin Topić otvorio dušu: Trener mora da bude džukela i da kaže ono što otac ne bi

Dragutin Topić otvorio je dušu o svojoj ćerki Angelini, o tome kako je biti njen otac i trener u isto vrijeme i kako je ona potonula psihički u jednom momentu

Angelina Topić je treća na svijetu. Na Svjetskom prvenstvu u Tokiju osvojila je bronzanu medalju u disciplini skok uvis i tako potvrdila da je pred njom svijetla budućnost. Sve to je pomno pratio i njen otac Dragutin Topić, koji je ujedno i njen trener. Nije ni njemu bilo lako da gleda njene suze i dramu u Japanu.

"Nikad mi u životu nije bilo teže, čekala je ovo od Pariza prošle godine. Na Olimpijskim igrama trebalo je da bude treća u najgorem slučaju, pa se desila povreda. Onda smo ušli u psihički limbo. Totalno je potonula. Ne, niko ne zna, osim mene i našeg stručnog štaba. Svaki dan se borila da pronađe sebe, trajalo je to 370 dana, sada je našla sebe", rekao je Topić za "Sport klub".

Angelina je tri puta rušila letvicu na visini od dva metra i zbog toga je morala da čeka da vidi da li će Jaroslava Mahučih da preskoči tu visinu. Nije ni ona uspjela i to je značilo da njih dvije dijele treće mjesto i bronzu.

"Srećan sam što je treća, ali sa druge strane smatram, tačnije znam da je bila spremna da skoči 2.03 metra. Da li bi to bilo zlato, srebro, bronza ili peto mjesto, ne znam, ali mi je žao tih 2.03. Kiša je pala i je**ga. Raspršila nam je viziju. Ponašala se jako profesionalno, znali smo da će da padne kiša, isticali smo da je važno da se iz prve preskače. Bio bih srećan i da je peta po ovom vremenu. Bronza je nešto što fali porodici Topić i Dragutinu i Biljani. Mamu i tatu je odavno prevazišla. Mnogo je volim, svaka čast."

"Trener mora da bude džukela"

Dragutin je otac i trener supertalentovane Angeline. Objasnio je i koliko mu je teško da balansira između te dvije uloge u određenim momentima.

"Teško je rukovoditi to. Moraš da budeš trener. Trener mora da bude džukela i da kaže ono što otac nikada ne bi. Rekao sam joj to i prije nekoliko treninga. Nije bila svađa, samo sam joj rekao ono što sam mislio i što sam znao da kao trener moram da joj kažem. Kao otac u meni gori jer nemam pravo da to kažem kao otac. Teško mi je, do vrha mi je...", istakao je Topić.

Priznao je i sam da je njegova želja drugačija. Da bude na tribinama i da uživa u Angelininim nastupima.

"Volio bih da postoji trener u okolini koji može da rukovodi, ali ga ne vidim sada. Ona je sjajna sportistkinja, osjećam da je vrijeme da budem u sjenci, da sjedim na tribinama i pijem pivo, jer je mnogo teško raditi sa nekim koga voliš više nego sebe i kome treba sve da pružiš. Ko je trenirao svoje dijete, razumjeće. Ovo nije normalno, za moju porodicu i za nju ono što je bilo do mene", zaključio je Topić.