Svjetska medalja oko vrata i srpska zastava na leđima: Angelina Topić obrisala suze i shvatila šta je uradila

Ovaj dan Angelina Topić nikad neće zaboraviti, kao i svi koji su navijali za nju!

Izvor: Ben STANSALL / AFP / Profimedia

Mlada srpska atletičarka Angelina Topić (20) ostvarila je rezultat karijere osvojivši bronzu na Svjetskom prvenstvu u Tokiju i proslavila je u suzama na atletskoj stazi, pa sa srpskom zastavom oko vrata.

Nakon završnice takmičenja za infarkt, u kojoj je podijelila bronzu sa Ukrajinkom Jaroslavom Mahučih, olimpijskom šampionkom, Angelina je teško došla sebi od stresa. A kada je shvatila šta je uradila, okrenula se ka najbližima i počela da shvata veličinu ostvarenog uspjeha.

Poslije Ivane Španović i Emira Bekrića, prva je donijela Srbiji medalju sa Svjetskog prvenstva od osamostaljenja. Skokom od 197 centimetara, svojim najboljim ove sezone, potvrdila je da je u sjajnoj formi i do te visine nijednom nije rušila letvicu.

Nažalost, stala je na visini od dva metra, koju su preskočile nova šampiona svjetska, Australijanka Nikola Olislagers, kao i srebrna Poljakija Marija Džodžik. Tako se "otvorila" velika borba za treće mjesto, u kojoj je Ukrajinka Mahučih rušila letvicu na 200 centimetara, pa samoinicijativno podigla na 202.

Izvor: JOEL MARKLUND/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia

Uslijedila je pauza zbog kiše, koja je vidljivo izbacila iz ritma Ukrajinku, pa u prvom skoku nije bila ni blizu preskočenoj normi za prvo mjesto. Potom je Angelina plakala dok je gledala kako Jaroslava hvata zalet i ruši još jednom, čime je Srbija dobila prvu medalju na Svjetskom prvenstvu u Tokiju.

Tim uspjehom, Srbija je dočekala prvu medalju sa svjetskog prvenstva od 2023. godine, kada je Ivana Španović u Budimpšti postala šampion svijeta u skoku udalj. Nažalost, nedugo poslije toga počeli su njeni veliki problemi sa povredama, u Japanu je prvi promijenila disciplinu i prebacila se na troskok, ali je i bila u timu Srbije zajedno sa novim srpskim čudom atletike - Angelinom Topić.

U godini u kojoj je osvojila i Evropsko prvenstvo za mlade seniore u Norveškoj kada je preskočila 195 centimetara, a i u Zagrebu je preskočila 194 centimetra. U Tokiju je samouvjerenim skokovima do 197 centimetara pokazala da je ovo njeno takmičenje i djelovalo je da bi rezultat bio i bolji da nije kiša izbacivala takmičarke iz ritma.

