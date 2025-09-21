Uživo, Angelina Topić u finalu Svjetskog prvenstva u Tokiju: Prekinuto takmičenje, Srpkinja rušila letvicu!

13 : 26 Prekinuto je takmičenje zbog kiše Pred prvi skok Poljakinje Marije Žodžik na dva metra zaustavljeno je takmičenje zbog jakog pljuska u Tokiju.

13 : 26 Samo Australijanka preskočila 2 metra iz prve Nikola Nikola Olislagers jedina je iz prvog skoka preletjela letvicu.

13 : 26 Angelina nije uspjela da preskoči dva metra po kiši Prvi pokušaj nije bio uspješan, idemo dalje!

13 : 26 Jaroslava Mahučih rušila letvicu Nije uspjela iz prve olimpijska šampionka da preskoči dva metra. Australijanka Nikola Olislagers jeste.

13 : 25 Dalje ide šest takmičarki Navedenoj petorki pridružila se i Ukrajinka Julija Levčenko, koja je iz druge preskočila 197 centimetara. Letvica se sada diže na dva metra.

13 : 06 Za sada je pet takmičarki preskočilo 197 Australijana Nikola Olislagers, Ukrajinka Jaroslava Mahučih, Srpkinja Angelina Topić i Poljakinja Marija Žodzic iz prve su preletjele letvicu na 197 centimetara. Australijanka Elenaor Paterson je to učinila iz druge. Sljedeća visina je tačno dva metra.

13 : 01 Angelina Topić preletjela i 197 centimetara! Kakav skok, nevjerovatno! Iz prve je preskočila 197 centimetara Angelina! Idemo dalje, ka medaljI!

12 : 27 Bravo Angelina! Iz prve preskočila 193 centimetra Izvor: TV Arena sport/screenshot Sjajno je Srpkinja započela finale protiv najboljih na svijetu. Iz prvog skoka je preskočila letvicu na 193 cm.

12 : 26 Dominantna Jaroslava Mahučik odmah preskače 193 Izvor: Profimedia

12 : 24 Angelina preskočila 188 centimetara, idemo na 193 U prvoj seriji, visina od 1,88 metara nije predstavljala problem za Angelinu.

12 : 19 "Medalja neće biti jeftina kao u Parizu" Angelina Topić je nakon plasmana u finale govorila iskreno da ne očekuje da 195 centimetara bude dovoljno za medalju, kao na Olimpijskim igrama u Parizu.