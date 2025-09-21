Talentovana Angelina Topić učestvuje u finalu Svjetskog prvenstva.
Najbolja srpska atletičarka uz 12.05 počinje učešće u finalu Svetskog prvenstva u skoku uvis. Pratite finale uz MONDO!
Prekinuto je takmičenje zbog kiše
Pred prvi skok Poljakinje Marije Žodžik na dva metra zaustavljeno je takmičenje zbog jakog pljuska u Tokiju.
Samo Australijanka preskočila 2 metra iz prve
Nikola Nikola Olislagers jedina je iz prvog skoka preletjela letvicu.
Angelina nije uspjela da preskoči dva metra po kiši
Prvi pokušaj nije bio uspješan, idemo dalje!
Jaroslava Mahučih rušila letvicu
Nije uspjela iz prve olimpijska šampionka da preskoči dva metra. Australijanka Nikola Olislagers jeste.
Dalje ide šest takmičarki
Navedenoj petorki pridružila se i Ukrajinka Julija Levčenko, koja je iz druge preskočila 197 centimetara. Letvica se sada diže na dva metra.
Za sada je pet takmičarki preskočilo 197
Australijana Nikola Olislagers, Ukrajinka Jaroslava Mahučih, Srpkinja Angelina Topić i Poljakinja Marija Žodzic iz prve su preletjele letvicu na 197 centimetara. Australijanka Elenaor Paterson je to učinila iz druge. Sljedeća visina je tačno dva metra.
Angelina Topić preletjela i 197 centimetara!
Kakav skok, nevjerovatno! Iz prve je preskočila 197 centimetara Angelina! Idemo dalje, ka medaljI!
Bravo Angelina! Iz prve preskočila 193 centimetraIzvor: TV Arena sport/screenshot
Sjajno je Srpkinja započela finale protiv najboljih na svijetu. Iz prvog skoka je preskočila letvicu na 193 cm.
Dominantna Jaroslava Mahučik odmah preskače 193Izvor: Profimedia
Angelina preskočila 188 centimetara, idemo na 193
U prvoj seriji, visina od 1,88 metara nije predstavljala problem za Angelinu.
"Medalja neće biti jeftina kao u Parizu"
Angelina Topić je nakon plasmana u finale govorila iskreno da ne očekuje da 195 centimetara bude dovoljno za medalju, kao na Olimpijskim igrama u Parizu.
Uživo, Angelina Topić u finalu Svjetskog prvenstva u Tokiju: Prekinuto takmičenje, Srpkinja rušila letvicu!
Kvalifikacije!
Angelina Topić je u kvalifikacijama imala tri skoka, a svaku od visina koje su bile postavljene pred nju preskočila je iz prvog pokušaja. Bila je uspješna na 183 centimetra, 188 centimetara i 192 centimetra - što je na kraju bilo dovoljno za plasman u finale, jer je samo 11 djevojaka uspjelo da preskoči tu granicu.