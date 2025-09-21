logo
Uživo, Angelina Topić u finalu Svjetskog prvenstva u Tokiju: Prekinuto takmičenje, Srpkinja rušila letvicu!

Talentovana Angelina Topić učestvuje u finalu Svjetskog prvenstva.

angelina topic finale svjetskog prvenstva Izvor: BEAUTIFUL SPORTS/Ulf Schiller / imago sportfotodienst / Profimedia

Najbolja srpska atletičarka uz 12.05 počinje učešće u finalu Svetskog prvenstva u skoku uvis. Pratite finale uz MONDO! 

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
13:26

Prekinuto je takmičenje zbog kiše

Pred prvi skok Poljakinje Marije Žodžik na dva metra zaustavljeno je takmičenje zbog jakog pljuska u Tokiju.

13:26

Samo Australijanka preskočila 2 metra iz prve

Nikola Nikola Olislagers jedina je iz prvog skoka preletjela letvicu.

13:26

Angelina nije uspjela da preskoči dva metra po kiši

Prvi pokušaj nije bio uspješan, idemo dalje!

13:26

Jaroslava Mahučih rušila letvicu

Nije uspjela iz prve olimpijska šampionka da preskoči dva metra. Australijanka Nikola Olislagers jeste.

13:25

Dalje ide šest takmičarki

Navedenoj petorki pridružila se i Ukrajinka Julija Levčenko, koja je iz druge preskočila 197 centimetara. Letvica se sada diže na dva metra.

13:06

Za sada je pet takmičarki preskočilo 197

Australijana Nikola Olislagers, Ukrajinka Jaroslava Mahučih, Srpkinja Angelina Topić i Poljakinja Marija Žodzic iz prve su preletjele letvicu na 197 centimetara. Australijanka Elenaor Paterson je to učinila iz druge. Sljedeća visina je tačno dva metra.

13:01

Angelina Topić preletjela i 197 centimetara!

Kakav skok, nevjerovatno! Iz prve je preskočila 197 centimetara Angelina! Idemo dalje, ka medaljI!

12:27

Bravo Angelina! Iz prve preskočila 193 centimetra

Izvor: TV Arena sport/screenshot

  Sjajno je Srpkinja započela finale protiv najboljih na svijetu. Iz prvog skoka je preskočila letvicu na 193 cm.

12:26

Dominantna Jaroslava Mahučik odmah preskače 193

Izvor: Profimedia

12:24

Angelina preskočila 188 centimetara, idemo na 193

U prvoj seriji, visina od 1,88 metara nije predstavljala problem za Angelinu.

12:19

"Medalja neće biti jeftina kao u Parizu"

Angelina Topić je nakon plasmana u finale govorila iskreno da ne očekuje da 195 centimetara bude dovoljno za medalju, kao na Olimpijskim igrama u Parizu.

12:18

Kvalifikacije!

Angelina Topić je u kvalifikacijama imala tri skoka, a svaku od visina koje su bile postavljene pred nju preskočila je iz prvog pokušaja. Bila je uspješna na 183 centimetra, 188 centimetara i 192 centimetra - što je na kraju bilo dovoljno za plasman u finale, jer je samo 11 djevojaka uspjelo da preskoči tu granicu.

