Nezaboravan doček za Angelinu Topić: Dragutin objavio snimak iz Tokija, Japanci imaju svoju miljenicu

Japanci oduševljeni mladom srpskom atletičarkom Angelinom Topić.

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Mlada srpska atletičarka Angelina Topić u nedelju nastupa u finalu Svjetskog prvenstva u Tokiju. Skok uvis je na programu od 12.05, a srpska predstavnica ima dobre šanse za osvajanje jednog od tri najsjajnija odličja. Dan pred finale oglasio se njen otac Dragutin Topić koji je podijelio zanimljiv snimak na društvenim mrežama.

Naime, on je zabilježio trenutak kada Angelina stiže na stadion, a volonteri je dočekuju u špaliru i pozdravljaju aplauzom, dok im Angelina otpozdravlja, u pozadini se čuje Dragutin koji govori "Ovako izgleda kada Angelina stiže na stadion".

"Japan zna", napisao je Topić uz snimak na kome redari i volonteri aplauzom pozdravljaju njegovu ćerku.

Topićeva je u kvalifikacijama bez mnogo problema preskočila visinu od 192 centimetara, a najveće konkurentkinje u borbi za medalje biće joj Nikol Olislagers (Australija), Jaroslava Mahučkin (Ukrajina) i Kristina Honsel (Njemačka). Tu su još i Elenor Paterson (Australija), Elena Kuličenko (Kipar), Moran Lejk (Britanija), Marija Vuković (Crna Gora)...