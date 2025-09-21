Suze radosnice Angeline Topić nakon osvojene bronze na Svjetskom prvenstvu (VIDEO)

Angelina Topić u suzama nakon osvajanja bronzane medalje na Svjetskom prvenstvu.

Izvor: Ben STANSALL / AFP / Profimedia

Srpska atletičarka Angelina Topić napravila je jedan od najvećih uspjeha srpske atletike - osvojila je bronzanu medalju na Svjetskom prvenstvu u Tokiju. Preskočila je 197 centimetra, tri puta obarala letvicu na dva metra, a zatim strijepila zbog nastupa ukrajinske takmičarke Mahučik.

Ukrajinka je jednom oborila letvicu na dva metra, a dva pokušaja iskoristila je na 202 centimetra - i nije uspjela. Kada je letvica pala i drugi put, postalo je jasno da Angelina Topić napušta Japan sa medaljom oko vrata. Nije zlatna, kakvu je njen tata Dragutin osvojio u Splitu 1990. godine, ali biće i njih u kolekciji!

Kamera je nekoliko puta prikazivala Angelinu Topić, naslonjenu na stariju koleginicu Paterson, dok čeka ishod u borbi za medalje. Vidjela se strepnja na njenom licu, nije joj bilo lako jer bronza nije bila u njenim rukama, ali... Olakšanje je nastupilo kada Mahučik nije preskočila 202 centimetra, pa je Angelina Topić mogla da pusti suze radosnice, da se pomiješaju sa kišom koja je više puta prekidala takmičenje. Pogledajte taj trenutak:

Ovo je četvrta medalja na velikim takmičenjima u seniorskoj konkurenciji za Angelinu Topić. Ranije u karijeri osvajala je bronzu na Evropskom prvenstvu u dvorani, odnosno bronzu i srebro na Evropskom prvenstvima na otvorenom. Takođe, Angelina je Srbiji donijela četvrtu medalju sa Svjetskih prvenstava na otvorenom - sva odličja prije ovog pripadaju Ivani Španović.

Najtrofejnija srpska atletičarka svih vremena osvojila je jednu zlatnu medalju na Svjetskom prvenstvu, a ima i dva bronzana odličja u skoku udalj. Najbolja je bila prije dvije godine u Budimpešti, dok je bronzane medalje osvajala u Moskvi 2013. i Pekingu 2015. godine.

Pogledajte 00:12 Angelina Topić skok za zlato na Prvenstvu Balkana Izvor: YouTube/European Athletics Izvor: YouTube/European Athletics

