"Tješila me i držala za ruku sve vreme": Angelina Topić otvorila dušu o dva najstresnija sata u životu

Srpska osvajačica bronze na Svjetskom prvenstvu priznala koliko je teško podnijela čekanje.

Angelina Topić je puna emocija stala pred novinare u Japanu poslije osvajanja bronze na Svjetskom prvenstvu u Tokiju. Skokom od 197 centimetara, ona je podijelila odličje sa olimpijskom šampionkom, Ukrajinkom Jaroslavom Mahučih. Zlato je otišlo u Australiju zahvaljujući novoj šampionki svijeta Nikoli Olislagers, dok je drugoplasirana Poljakinja Marija Džodžik.

Angelina Topić je plakala dok je gledala kako Jaroslava Mahučih obara letvicu na 202 centimetra, što je i Srpkinji donijelo bronzu.

"Sjedila sam sa djevojkom iz Australije (Elenor) Paterson, tješila me je i držala me za ruku sve vrijeme. Prosto, jedino što sam mogla je da čekam, da vidim kako će takmičenje da se dalje odvija. Čekala sam trenutak do poslednjeg Jaroslavinog skoka da vidim da li je to - to. I kada je srušila visinu od 202 centimetra, mislim da bi u drugim uslovima preskočila i da je definitivno spremna, ali Bože moj", kazala je ona za "Sport klub".

Kako je bilo? Stresno, najstresnije!

"Blo je stresno, najstresnijih dva sata koje sam ikad doživjela. Znala sam da će za ovu medalju biti potrebno da sve visine skočim u prvom pokušaju, da ne ostavljam ništa šansi. Prvi put u istoriji koliko se sjećam da su se ovako rapidno povećavale brzine. Obično između 193 i 197 ima neka visina između. Znala sam da ću morati da sve to odradim kako treba u prvom pokušaju i jednostavno, poslije skoka na 197, koji mi je rezultat sezone, počela je kiša i nažalost nisam uspjela da preskočim sljedeću visinu, za koju mislim da sam bila spremna, ali u ovim uslovima to nije bilo moguće. Bila sam zato prinuđena da sedim dva sata i da čekam kako će ostale djevojke da se takmiče. U igri je bilo četiri illi pet djevojaka u trenutku u kojem sam bila na drugoj poziciji. Poslije toga je Poljakinja preskočila visinu od dva metra, poslije sat i po pala sam na treće mjesto i sve što sam mogla je nažalost da se nadam da svjetska rekorderka neće preskočiti visinu od 202 centimetra da bismo obje uzele bronzu. U suprotnom bi ona otišla sa zlatom, a ja ponovo sa četvrtog mjesta".

"Toliko sam gurala ove godine, trenirala jako"

Sa 20 godina već ima svjetsku bronzu.

"Poslije prošle godine i mog famoznog Pariza, gdje sam se osjetila više nego nedoročeno, gdje sam znala da sam bila spremna za medalju i više nego spremna za rezultat koji je bio dovoljan za odličje, tako su se poklopile kockice. I zbog toga i zbog ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva u dvorani, sa kog sam se vratila kući za dlaku bez medalje umjesto sa zlato... Toliko sam željela da dođem do ovog uspjeha i nisam htjela ništa da prepustim slučaju. Toliko sam gurala ove sezone i jako trenirala, ovo željela i jedino što mi je ostalo je da se nadam. Ko čeka, dočeka"

Dragutin Topić je prije 34 godine u Tokiju debitovao na Svjetskom prvenstvu, šta joj je savjetovao?

"Sad ću morati da mu dam savjete, jer sam ja najbolja u familiji i prva koja je otišla kući sa medaljom sa Svjetskog prvenstva. Ništa novo od savjeta, znali smo da sam spremna za velike visine, da je moje tijelo spremno, da je moguće"

"Moje najbolje takmičenje ikad"

Nakon medalje sa velikih takmičenja, Angelina je rekla da je propustila većinu Dijamantskih liga zbog Svjetskog prvenstva.

"Htjeli smo da budem najbolja kada je najpotrebnije, u što kasnijem dijelu sezone. Prvi put se takmičim ovako kasno u godini i nisam imala dovoljno takmičenja i dobrih skokova, niti pokazala za šta sam spremna. Fokusirali smo se na ovo i na prvenstvo za mlađe seniore,ko je je bilo više kao usputna stanica. Tamo sam skočila najbolji rezultat sezone, ovdje sljedeći u prvom pokušaju. Moje najbolje takmičenje ikad, iako nisam skočila lični rekord".

Kako će proslaviti?

"Pokušavam da protrčim kroz medija zonu da zagrlim voljene. Prvo odmor, pa ćemo vidjeti za dalje".