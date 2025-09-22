Koliko je Angelina Topić zaradila osvajanjem bronze na Svjetskom prvenstvu?

Srpska atletičarka Angelina Topić osvojila je bronzanu medalju na Svjetskom prvenstvu u Tokiju.

Srpska atletičarka Angelina Topić (20) osvojila je bronzanu medalju na Svjetskom prvenstvu u Tokiju, gdje joj je preskočena visina od 197 centimetara bila dovoljna da se okiti odličjem. Pored bronze, koja spada među najveća dostignuća u karijeri jedne od najtalentovanijih atletičarki na svijetu, Angelini pripada i suma novca koja je velika za atletiku, ali ne pretjerano inspirativna za takmičare u drugim sportovima..

Novčana nagrada za osvajanje bronzane medalje na Svjetskom prvenstvu u atletici iznosi 22.000 dolara, dok se osvajanje srebra nagrađivalo sa 35.000 dolara. Osvajači zlatnih medalja dobijaju po 70 hiljada dolara, dok se obaranje svjetskog rekorda - ono što redovno radi Mondo Duplantis - plaća 100.000 dolara.

Primjera radi, fudbaleri u najbogatijim klubovima, NBA košarkaši, igrači bejzbola i američkog fudbala ovakve svote novca zarađuju za veoma kratak period u svojoj karijeri. Nije im potrebno da budu u samom svjetskom vrhu, niti da osvajaju odličja na najvećim svjetskim takmičenjima. Iz tog ugla, atletika je možda malo potcijenjena, iako bi trebalo da bude "podloga" za svaki drugi sport.

Kako je Angelina nastupala na Svjetskom prvenstvu?

Srpska atletičarka je prvo izašla na borilište u kvalifikacijama discipline skok uvis, kada je na maestralan način odradila posao. Iz prvog pokušaja preskočila je 183, 188 i 192 centimetra, što se ispostavilo kao dovoljno za finale. Angelina Topić nije se umarala i nije imala nikakvih problema tokom kvalifikacija, pa se moglo naslutiti da će u finalu biti spremna za dobar nastup.

Kada je bilo najvažnije, skakala je odlično. Iz prvog pokušaja letjela je preko 188, 193 i 197 centimetara, što je samo centimetar niže od njenog ličnog rekorda postavljenog prošle godine. Na visini od dva metra Angelina Topić je sva tri puta rušila letvicu, a to je značilo da mora da čeka i strepi.

Nakon što je porušila letvicu u prvom pokušaju na 200 centimetara, ukrajinska takmičarka Jaroslava Mahučik odlučila je da podigne granicu na 202 centimetra i da naredna dva pokušaja iskoristi na toj visini. U međuvremenu su Nikola Olislagers i Marija Žodžik preskočile 200 centimetara i osvojila zlato i srebro, a kada je Mahučik oba puta oborila letvicu postalo je jasno da će sa Angelinom Topić "podijeliti" bronzanu medalju.