"Dobio je šansu, nije dao ono što se očekivalo": Saša Obradović o lošoj igri Zvezdinog NBA pojačanja

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Trener Crvene zvezde Saša Obradović analizirao je poraz od Valensije i još jedan blijed nastup Devontea Grejema.

Saša Obradović o utakmici Crvena zvezda Valensija Izvor: MN PRESS

"Čestitam Valensiji na pobjedi, dominirali su od početka. Počeli smo agresivno u trećoj četvrtini, ali su odigrali nevjerovatan meč i jedan su od rijetkih timova koji su nas zaista izdominirali, da tako kažem", rekao je Saša Obradović poslije ubjedljivog poraza od Valensije u "Pioniru" i samo slegnuo ramenima.

U razgovoru sa srpskim novinarima počeo je od analize rotacije igrača na centarskoj poziciji.

"U pripremi utakmice imali smo određeni plan u odnosu na njihovu igru. Pokušavali smo i da ih usporimo sa raznim preuzimanjima, to je bio dio naše strategije u Valensiji, gdje smo primili samo 27 poena za drugo poluvrijeme. Semi Odželej je sa te pozicije bolji nego Motejunas i Ebuka. Promijenili smo u drugom dijelu odbranu na pikenrolu, to nam je donekle dalo rezultat, ali Valensija se adaptirala na svaku našu zamisao. U nekim stvarima, pogotovo u početku, kažnjavali su naše hektične napade. Morali smo sa više plana da napadamo".

"Nismo prvi put ovo doživjeli"

Šta je nedostajalo da Zvezda prelomi poslije dva povratka na "minus 4"?

"Rekao bih - strpljenja. Možda su nas neke nepotrebno izgubljene lopte koštale. Oni su iz njih dobijali lake poene, a onda je sve teže i što se tiče šuta za tri poena. Pričali smo da moramo da više delimo loptu, da je ne zadržavamo... Imali smo već ovakve utakmice, nije prvi put doživljeno. Moramo da pričamo i da radimo na tome, ne smije lopta da se zadržava na jednom mjestu, moramo da rotiramo. To je dio odgovora, a drugi je da je potrebno više strpljenja u napadu"

"Doveden je kao jedno od najvećih imena, ima svoje razloge"

Devonte Grejem je loše odigrao. Na terenu je proveo 13 minuta i promašio svih pet šuteva iz igre, od čega četiri za tri poena. Uz to je uhvatio jedan skok, podijelio jednu asistenciju i izgubio dvije lopte. Da li postoji nešto što ga sprečava?

"Ne znam šta bi moglo da ga sprečava, dobio je šansu, nije dao ono što se očekivalo. Ima i on svoje razloge. Treba ga podržati. Duga je sezona, iako je tek početak drugog dijela, moraš da ga imaš negdje, doveden je kao jedno od najvećih imena. Imao je tu nesreću oko povrede i nije našao pravi ritam, ni stekao veliko povjerenje, na tome se radi. Vidjećemo u budućnosti kako ćemo ga koristiti."

