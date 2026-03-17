Ronaldinjo brani Nejmara: "Na jednoj nozi je bolji od većine Brazilaca"

Proslavljeni fudbaler Ronaldinjo odbranio je Nejmar i osudio odluku Karla Anćelotija da se Brazilac ne nađe na spisku reprezentacije.

Odluka selektora Brazila Karla Anćelotija da Nejmar na bude na spisku reprezentacije za prijateljske mečeve sa Francuskom i Hrvatskom privukla je veliku pažnju. Zbog Brazilca se oglasio čak i legendarni Ronaldinjo koji je istakao da ta reprezentacije trenutno nema boljeg igrača, ma šta se o Nejmaru govorilo.

Anćeloti je donuo odluku da Nejmar ne bude na spisku reprezentacije, ali je bivši trener Real Madrida i te kako bio jasan - vrata za jednog od najboljih fudbalera Brazila nisu zatvorena.

"Ako Nejmar bude spreman, možda će ići na Svjetsko prvenstvo, ali možda i neće. Ako nije sto posto spreman, neće biti tu. Ako uspije da dođe do sto posto, možda će biti pozvan. Trenutno nije spreman. Kao što sam rekao, konačan spisak tek dolazi. Nejmar mora da nastavi da radi, da igra, da pokazuje kvalitet i prije svega da ostane u dobroj formi", objasnio je Anćeloti razlog izostanka jednog od najvećeg imena u svijetu fudbala.

Međutim, čegendarni Ronaldinjo, jedan od najboljih fudbalera svih vremena, iznio je potpuno suprotan stav kad je u pitanju Nejmar.

"Nejmar je i na jednoj nozi bolji od većine Brazilaca u ovom trenutku. Jednostavno više ne uživam gledajući Brazil kao nekad. On mora da bude dio reprezentacije na Svjetskom prvenstvu", rekao je bivši fudbaler.

Jasno je da u timu neće biti mjesta na osnovu stare slave. Nejmar je u novoj sezoni svega četiri puta izašao na teren za Santos, ali ima izuzetan učinak - dva gola i dvije asistencije. Ipak, izgleda da ova statistika ne zadovoljava iskusnog Anćelotija, pa je prednost dao nekim drugim imenima.

Brazil će u 26. marta igrati protiv reprezentacije Francuske, a nekoliko dana kasnije, tačnije 31. marta igraće protiv Hrvatske.

Ovako izgleda Anćelotijev spisak za naredne dvije utakmice:

Golmani:

Alison

Bento

Ederson

Defanzivci:

Vesli

Aleks Sandro

Danilo

Daglas Santos

Markinjos

Gabrijel Magaljaeš

Leo Pereira

Bremer

Ibanjez

Vezni red:

Kazemiro

Fabinjo

Andrej Santos

Danilo

Gabrijel Sara

Napadači:

Vinisjius junior

Rafinja

Gabrijel Martineli

Mateuš Kunja

Luis Enrike

Endrik

Igor Tijago

Rajan

Žoao Pedro

