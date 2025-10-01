logo
"Nejmar je zavisnik, ne spava, pije i živi u haosu": Unajmio je advokate posle teških optužbi

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Posrnuli brazilski fudbaler više neće da čita klevete o sebi.

Nejmar odlučio da tuži novinara Izvor: AGIF / ddp USA / Profimedia

Brazilski as Nejmar odlučio je da podnese tužbu protiv novinara Rodolfa Gomesa koji ga je optužio da je "zavisan od viskija i energetskih pića", kao i da do kasno noću igra video-igrice.

Predstavnici zvijezde Santosa, "NR Sports", javno su objavili demanti tih tvrdnji, nazvavši ih neodgovornim, klevetničkim, uvredljivim, lažnim...

Navedeni novinar je objavio da je Nejmar "navučen" na viski i kombinaciju tog pića sa energetskim napicima, kao i da puši "šišu" i da odlazi na spavanje tek u zoru. On je dodao i da Nejmar neće igrati sve do kraja 2025. godine, kao i da se njegovi poroci i neprospavane noći loše odražavaju na ekipu.

Štaviše, Gomes je tvrdio i da je Santos na nivou kluba donio odluku da treninzi prvog tima budu pomjereni i da ne budu ujutru, da bi najveća zvijezda ekipe mogla da im prisustvuje.

Sve te tvrdnje preuzeli su i drugi brazilski mediji, a Nejmarovi zastupnici su najavili da će preduzeti građanske i pravne mjere da bi odgovarali svi koji učestvuju u širenju tih navoda".

Nejmar se oglasio ironičnom objavom energetskog pića i porukom "navučen sam na njega, ovo je sjajno". Kao i kroz čitavu karijeru, on ponovo ne igra zbog problema sa povredom, ovog puta zbog kidanja mišića na treningu sredinom septembra.

Poznato je da je za vrijeme boravka u Pari Sen Žermenu Nejmar lomio nogu, kidao ligament u zglobu noge, a potom je pokidao i ukršteni ligament u Al-Hilalu. Iz Saudijske Arabije se vratio u svoj matični klub u Brazilu prošle godine i već pretrpio tri različite povrede mišića.

Tagovi

Nejmar fudbal

