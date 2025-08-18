Neviđena bruka Nejmara i Santosa!

Navjači Santosa su u jednom momentu bukvalno okrenuli leđa Nejmaru i ekipi. Nisu mogli više da gledaju bruku ekipe koja je izgubila sa 6:0 od Vasko da Game.

Izvor: Printscreen/X/FootballTweet

Bruka i šamar koji će Nejmar zauvijek da pamti. Vratio se jedan od najboljih brazilskih fudbalera u domovinu, potpisao za Santos i sada možda zbog toga i žali. U jednom od derbija brazilskog fudbala Vasko da Gama je ponizila Santos i to na gostujućem terenu - 6:0.

Po terenu je plesao bivši fudbaler Liverpula Felipe Kutinjo koji je dao dva gola, a Nejmar je bio u suzama. Išlo je sve do te mjere da ni navijači više nisu mogli da gledaju bruku i sramotu svojih miljenika. Bukvalno su im okrenuli leđa.

Meanwhile in Brazil…



Neymar’s Santos are losing 6-0. And the fans have turned their back in protest.pic.twitter.com/1rAWyXtve8 — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet)August 17, 2025

U jednom momentu meča navijači Santosa su u znak protesta okrenuli leđa terenu i tako im jasno stavili do znanja šta misle o njihovoj sramotnoj partiji. I jedni i drugi se žestoko muče ove sezone, Santos je na 15. mjestu sa 21 bodom, Vasko je iza sa 19 i blizu su ispadanja, pošto Vitorija, prvi klub ispod crte, ima 19 bodova takođe.

Vasko je poveo u 18. minutu preko Lukasa Pitona, da bi isti igrač u 52. minutu bio asistent Davidu. U tim trenucima nije moglo ni da se nasluti šta slijedi. Kutinjo je zaplesao po terenu, dao gol u 54. i 62. minutu i podsjetio na stare dane, one koji su ga krasili dok je igrao u Liverpulu. Između njegova dva gola je Rajan pogodio sa penala. Konačan rezultat postavio je Če Če u 68. minutu i pravo je čudo da do kraja nije bilo još pogodaka.

Coutinho running it back to the old days!pic.twitter.com/hISdRUyc63 — Brasil Football (@BrasilEdition)August 17, 2025

BONUS VIDEO:

Pogledajte 01:25 Crveni karton za Nejmara Izvor: Arena Sport Izvor: Arena Sport

(MONDO)