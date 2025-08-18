logo
Nejmar se rasplakao nakon blamaže: "Nikada me ovako nisu ponizili, zaslužili smo da nas vrijeđaju"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Nejmar se rasplakao na terenu posle meča koji je Santos izgubio sa 6:0. Priznao je pred svima da ga je sramota i da navijači mogu slobodno da ih vređaju...

nejmar plakao na terenu zbog ponizenja Izvor: Printscreen/X/neycromancer

Nejmar nikada neće da zaboravi poniženje koje je doživio kod kuće, pred svojim ljudima, prijateljima, porodicom, saigračima... Santos je na svom terenu demoliran, Vasko je ubjedljivo slavio sa 6:0 i to tako što je dao pet golova u drugom poluvremenu. Jedan od najboljih brazilskih igrača počeo je da plače na terenu.

Kada se završio meč u kom su im i navijači okrenuli leđa, Nejmar nije mogao da zadrži emocije. Briznuo je u plač. Teško mu je pao poraz, najviše zbog toga što ga je doživio u svojoj drugoj kući. I to blamažu kakva se ne pamti. Nije previše birao riječi ni u izjavi poslije meča.

"Naša igra je bila sr**e, ovo je sramota. Navijači imaju pravo da nas psuju i vrijeđaju danas. Prihvatamo to. Osjećam se osramoćeno, nikada u životu nisam doživio nešto ovako", poručio je Nejmar u kratkoj izjavi poslije svega.

Nejmar došao kući, Kutinjo mu držao čas fudbala

Nejmar je odlučio da se odrekne miliona i ogromnog novca u Saudijskoj Arabiji, ugovor sa Al Hilalom je raskinut i on je odlučio da se vrati kući i da potpiše za Santos. Klub u kom je ponikao i gdje je počeo fudbalsku karijeru 2009. godine. Htio je da vrati klub na staze stare slave, ali su umjesto toga bliži zoni ispadanja i na 15. mjestu su sa 21 bodom, samo dva više imaju od Vitorije koja je prvi tim "ispod crte".

U domovinu se vratio i njegov sunarodnik Felipe Kutinjo, takođe je došao u klub u kom je ponikao - Vasko. Upravo je on držao čas fudbala Nejmaru i Santosu pošto je dao dva gola i plesao je po terenu. Podsjetio je na one dane kada je nosio dres Liverpula i uživao na terenu. Od kada je otišao u Barselonu njegova karijera krenula je nizbrdo i sada je kod kuće.

Nejmar je dobio poziv selektora Karla Anćelotija da zaigra u reprezentaciji Brazila ponovo, ostaje da se vidi da li će ga možda dobiti i Kutinjo koji nije igrao za nacionalni tim od 2022. godine.

(MONDO)

