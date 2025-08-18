Nejmar se rasplakao nakon blamaže: "Nikada me ovako nisu ponizili, zaslužili smo da nas vrijeđaju"

Nejmar se rasplakao na terenu posle meča koji je Santos izgubio sa 6:0. Priznao je pred svima da ga je sramota i da navijači mogu slobodno da ih vređaju...
Nejmar nikada neće da zaboravi poniženje koje je doživio kod kuće, pred svojim ljudima, prijateljima, porodicom, saigračima... Santos je na svom terenu demoliran, Vasko je ubjedljivo slavio sa 6:0 i to tako što je dao pet golova u drugom poluvremenu. Jedan od najboljih brazilskih igrača počeo je da plače na terenu.
Kada se završio meč u kom su im i navijači okrenuli leđa, Nejmar nije mogao da zadrži emocije. Briznuo je u plač. Teško mu je pao poraz, najviše zbog toga što ga je doživio u svojoj drugoj kući. I to blamažu kakva se ne pamti. Nije previše birao riječi ni u izjavi poslije meča.
Neymar left the pitch in tears after 6-0 defeat against Vasco de Gama.— Ney (@Neycromancer)August 17, 2025
"Naša igra je bila sr**e, ovo je sramota. Navijači imaju pravo da nas psuju i vrijeđaju danas. Prihvatamo to. Osjećam se osramoćeno, nikada u životu nisam doživio nešto ovako", poručio je Nejmar u kratkoj izjavi poslije svega.
Nejmar došao kući, Kutinjo mu držao čas fudbala
Neymar and Coutinhopic.twitter.com/nGBeAbDL99— Brasil Football (@BrasilEdition)August 17, 2025
Nejmar je odlučio da se odrekne miliona i ogromnog novca u Saudijskoj Arabiji, ugovor sa Al Hilalom je raskinut i on je odlučio da se vrati kući i da potpiše za Santos. Klub u kom je ponikao i gdje je počeo fudbalsku karijeru 2009. godine. Htio je da vrati klub na staze stare slave, ali su umjesto toga bliži zoni ispadanja i na 15. mjestu su sa 21 bodom, samo dva više imaju od Vitorije koja je prvi tim "ispod crte".
U domovinu se vratio i njegov sunarodnik Felipe Kutinjo, takođe je došao u klub u kom je ponikao - Vasko. Upravo je on držao čas fudbala Nejmaru i Santosu pošto je dao dva gola i plesao je po terenu. Podsjetio je na one dane kada je nosio dres Liverpula i uživao na terenu. Od kada je otišao u Barselonu njegova karijera krenula je nizbrdo i sada je kod kuće.
Coutinho running it back to the old days!pic.twitter.com/hISdRUyc63— Brasil Football (@BrasilEdition)August 17, 2025
Nejmar je dobio poziv selektora Karla Anćelotija da zaigra u reprezentaciji Brazila ponovo, ostaje da se vidi da li će ga možda dobiti i Kutinjo koji nije igrao za nacionalni tim od 2022. godine.
