Fudbaleri Hajduka iz Splita vrijeđani i gađani nakon evropske blamaže protiv Albanaca.

Izvor: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Navijači Hajduk Splita vrijeđali su, pa gađali svoje fudbalere bakljama u nedjelju uveče, poslije meča protiv Slaven Belupa (3:0). Više od rutinske pobjede u Hrvatskoj njih je interesovala još jedna evropska blamaža i eliminacija iz Konferencijske lige protiv Dinamo Sitija, četvrtoplasiranog tima Albanije prošle sezone.

Zbog toga su nakon meča kapitena Marka Livaju i saigrače zasuli baljama, ljuti zbog decenije i po konstantnih poraza u Evropi, u kojoj je Hajduk imao samo dvije jeseni od raspada Jugoslavije, 1994. i 2011. Svoj bijes navijači su pokazali i transparentom u toku meča, na kojem je pisalo: "Godinama je scenario isti, jesen u Evropi nije vam na platnoj listi? Koliko novca treba pi*kama za malo hrabrosti, koliko živaca za malo naše radosti?".

Hajduk tar revansch efter uttåget i europa. Segrar med 3-0 hemma mot Slaven Belupo. När spelarna skulle tacka supportrarna började det hagla bengaler mot dem.



15 år av skam ute i Europa, spelarna förtjänar inte bättre än så!pic.twitter.com/8x5COHAarg — Ladan (@laadanma)August 17, 2025

Hajduk iz Splita ispadao je prethodnih decenija u Evropi od protivnika poput Dinamo Sitija (Albanija), Ružomberoka (Slovačka), Tobola (Kazahstan), Gzire junajted (Malta), Dile Gori (Gruzija), Šelburna (Republika Irska)... Zato se ne može reći da su ovakve i slične uvrede na račun igrača krajem ljeta nešto novo u Splitu, gdje se evropski fudbal neće igrati ni ove godine.

Vidi opis Haos na Poljudu, navijači Hajduka gađali bakljama svoje igrače! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

(MONDO)